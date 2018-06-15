В Ибресинском районе строятся два новых фельдшерско-акушерских пункта

В целях реализации Указа Главы Чувашской Республики от 2 ноября 2012 №124 «О дополнительных мерах по совершенствованию оказания первичной медико-санитарной помощи сельскому населению в Чувашской Республике» в Ибресинском районе начато строительство 2 фельдшерско-акушерских пунктов: по пер. Мирный в д. Большие Абакасы (подрядная организация – ООО «Арка») и по ул. Центральная в д. Хом Яндобы (подрядная организация – ООО «Солид»).

Заместитель главы администрации Ибресинского района – начальник отдела строительства и развития общественной инфраструктуры Маргарита Андреева ознакомилась с ходом строительства ФАПов и встретилась с рабочими. На сегодняшний день на объектах ведутся работы по устройству фундаментов.

Отметим, модульные ФАПы представляют собой быстровозводимые здания со всеми подведенными инженерными коммуникациями: отоплением, канализацией, электро- и водоснабжением. Они будут оснащены необходимой мебелью и оборудованием. Площадь здания ФАПа с учетом требований СанПиНа составит около 80 кв. метров.

Администрация Ибресинского района Чувашской Республики