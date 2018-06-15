Депутаты утвердили изменения в бюджет

Вчера на очередной, двадцатой, сессии Государственного Совета Чувашии приняты в двух чтениях законы об исполнении республиканского бюджета за 2017 год и о внесении изменений в бюджет на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

Дополнительные средства в этом году предполагается направить на развитие материально-технической базы детских поликлиник, улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, строительство модульных фельдшерско-акушерских пунктов, создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в детских садиках, на капитальный ремонт и содержание учреждений физкультуры и спорта, модернизацию образовательных организаций и другие цели.

С учетом вносимых изменений параметры республиканского бюджета Чувашии на 2018 год составят по доходам — 47 млрд 722 млн рублей, по расходам — 48 млрд 962 млн рублей. Дефицит республиканского бюджета планируется в объеме 1 млрд 240 млн рублей, государственный долг прогнозируется на 1 января 2019 г. в объеме 13 млрд 998 млн рублей, что составляет к прогнозируемым собственным доходам республиканского бюджета 50,9%. Соотношение объема рыночных долговых обязательств к собственным доходам республиканского бюджета Чувашии — 23,9%, сообщает пресс-служба Госсовета республики.