На Сурский мост выделено полтора миллиарда

Как сообщает RosTender.info, Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона объявило тендер по выбору подрядчика для строительства моста через реку Суру в Чувашской Республике.

На возведение моста, которое ведется в рамках ремонта и реконструкции автомобильной дороги М-7 «Волга», из федерального бюджета выделено 1 млрд 476 млн рублей.

Длина дорожной эстакады составит 768 метров. Подрядчику кроме подходов к ней, ограждения и мачт освещения предстоит устроить очистные сооружения с водоотводными лотками, системы видеонаблюдения и предупреждения обледенения дороги.

К строительству эстакады приступят уже 1 августа, завершить его необходимо не позднее 31 июля 2020 года.