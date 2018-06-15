Чувашия скорбит и вспоминает режиссера

На 83-м году жизни скончался Станислав Говорухин.

Соболезнования в связи со смертью Говорухина выразил Глава Чувашии Михаил Игнатьев. На своей странице в Инстаграм руководитель региона опубликовал: «Выражаю глубокие соболезнования в связи с кончиной легендарного режиссера, уважаемого общественного деятеля Станислава Сергеевича Говорухина. Мы помним и любим его творчество…».

Как сообщает пресс-секретарь Главы Чувашии Светлана Каликова, у Михаила Игнатьева со Станиславом Говорухиным сложились теплые, доверительные отношения. Режиссер неоднократно подчеркивал, что ему нравится приезжать в республику и общаться с ее жителями. Сам Глава восхищался таланом режиссера и его умением всегда оставаться при своей точке зрения, особенно в общественной деятельности.

Скорбит вся Чувашия, которую Станислав Сергеевич знал, любил и посещал. Делал он это несколько раз: и как режиссер, и как политик. Самой насыщенной была его поездка в конце января 2012 года, когда он, председатель комитета Государственной Думы России по культуре возглавлял предвыборный штаб Владимира Путина. Тогда он провел в Чебоксарах два насыщенных дня встреч и обсуждений. Первой у парламентария стала рабочая встреча с Главой республики Михаилом Игнатьевым, где обсуждались вопросы социально-экономического развития Чувашии, в том числе данные по средней заработной плате и строительству жилья. Затем гости встретились с городской общественностью в Национальной библиотеке, где разговор зашел уже о проблемах современного российского общества и сохранении, а вернее, возрождении национальных традиций.

Самым запоминающимся был его визит в Чувашию в 2006 году. Именно во время этой поездки известный режиссер посетил редакцию газеты «Советская Чувашия».

Кстати

Был и еще один приезд. «Так жить нельзя» — нашумевший документально-публицистический фильм режиссера и сценариста Станислава Говорухина о кризисе советской системы и постперестроечном хаосе в СССР – со стремительном ростом преступности и обнищанием народа. Фильм снимался в Березниках, родном городе Говорухина, Ленинграде, Нью-Йорке, Гамбурге, Берлине… и в Канаше. В фильме чувашский город появляется с 41-й минуты под песню Владимира Высоцкого. По словам канашцев – с кадров, снятых на улице Железнодорожной во дворе дома бандита по прозвищу Немец, затем у забегаловки возле железнодорожного вокзала и у старого автовокзала. Этот тогда еще грязный и обшарпанный автовокзал, где толкутся бедные бабушки с узелками, уголовного вида мужики и где не встретишь ни одного счастливого советского лица, стал одним из символов разрухи, постигшей страну.

После выхода на экран картина побила все рекорды кассовых сборов и повлияла на политический климат в стране. В 1990 году фильм получил «Нику» Союза кинематографистов, в 1991 году признан лучшим по опросу журнала «Советский экран». «Так жить нельзя» положил начало художественно-документальной трилогии Говорухина: «Россия, которую мы потеряли» (1992) и «Великая криминальная революция» (1994). Кстати, в начале 2000-х годов режиссер вновь посетил канашский автовокзал, но увидел уже обновленное здание, другие лица.