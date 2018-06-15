В Чувашии начинают действовать новые правила вывоза мусора

Многие жители республики уже получили тексты договоров на оказание услуг по обращению с твердыми бытовыми отходами и у них возникло немало вопросов.

Минстрой Чувашии продолжает разъяснять ситуацию с новыми правилами предоставления услуг по вывозу твердых коммунальных отходов и сообщает, что в связи с получением уведомления от ООО «МВК «Эконцентр» (региональный оператор) с приложением договора на оказание услуг по обращению с ТКО собственникам жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах, собственникам зданий и сооружений, собственникам индивидуальных жилых домов необходимо в любой удобной форме представить региональному оператору сведения об адресе дома, здания, месте сбора отходов, объеме установленных контейнеров для твердых бытовых отходов и периодичности их вывоза.

Предоставить сведения региональному оператору можно любым удобным способом: лично, по почте, через сайт и по телефону. Лично можно обратиться в офис ООО «МВК «Экоцентр» по адресу: г. Чебоксары ул. Ярославская, д. 76. Сайт регионального оператора – www.mvkecocenter.ru. Телефоны для связи: 8 (8352) 59-00-12, 62-33-77.

Министерство дополнительно сообщает, что по результатам конкурсных процедур ООО «МВК «Экоцентр» получило право осуществлять деятельность в качестве единственного регионального оператора по обращению с отходами на всей территории Чувашской Республики в течение 10 лет, начиная с 2018 года. Наличие статуса регионального оператора предполагает обязательность заключения договора на оказание услуг по обращению с отходами с такой организацией на весь срок действия соглашения, заключенного по результатам конкурсных процедур. Деятельность регионального оператора регулируется федеральным и региональным законодательством.

В зоне ответственности ООО «МВК «Экоцентр» с момента начала осуществления деятельности (ориентировочно – IV квартал 2018 года) будут находиться все вопросы, связанные с обращением с отходами: вывоз твердых коммунальных отходов с мест накопления, транспортирование на места размещения (полигоны) и взимание платы за обращение с отходами. С момента начала осуществления деятельности региональным оператором из состава платы за содержание и ремонт жилого помещения должны быть исключены все расходы по обращению с отходами, обозначенные выше. Содержание контейнерных площадок, равно как и установка контейнеров для твердых коммунальных отходов, остается за собственниками домов и зданий.

Плату за услугу по обращению с отходами на территории Чувашской Республики предполагается взимать по нормативам образования ТКО, утвержденным приказом Минстроя Чувашии №03/1-03/1012 от 14 ноября 2017 года. Нормативы образования отходов рассчитаны в соответствии с Постановлением Правительства РФ №269 от 4 апреля 2016 года: путем физических замеров объема и веса образуемых отходов в течение 7 дней в летний, осенний, зимний и весенний сезоны. Норматив образования отходов для жителей многоквартирных и частных домов составляет 2,02 кубических метра в год на 1 проживающего. Для примера, в Ульяновской области и Мордовии нормативы накопления утверждены и составляют от 2,03 до 2,5 кубических метра на человека в год, в Марий Эл утверждены временные нормативы и составляют от 1,85 до 1,92 кубических метра в год.

Региональный оператор обязан взимать плату за обращение с отходами по регулируемым государством тарифам. Органом регулирования на территории Чувашской Республики является Государственная служба по конкурентной политике и тарифам. В настоящее время ООО «МВК «Эконцентр» еще не обратилось за установлением тарифа на свои услуги в связи с тем, что перед данной процедурой региональному оператору необходимо провести конкурсные процедуры по выбору подрядчиков на вывоз отходов с мест накопления. В настоящее время Минстроем Чувашии ведется работа по согласованию параметров конкурсного отбора таких подрядных организаций.

Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики