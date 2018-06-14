Строители обещают успеть

Вчера в Чебоксарах состоялось выездное совещание по вопросу строительства Чувашского кадетского корпуса. На строительной площадке побывал и Глава республики.

Как доложил гендиректор фирмы «Старко» Андрей Александров, строительные работы, в которых занято более 260 человек, ведутся во всех корпусах. Стройка не прекращается даже в выходные и праздничные дни. Несмотря на некоторые отступления от графика, возведение кадетской школы планируется завершить в срок.

Михаил Игнатьев побывал в спортивном блоке, учебном и спальном корпусах, осмотрел столовую, фойе, просторный спортзал. Сейчас в зданиях обустраивают кровлю, выполняется внутренняя отделка. Ведутся работы по прокладке теплотрассы и электрических сетей, системы наружного водоснабжения.

По ходу осмотра участники совещания, среди которых были председатель Кабмина республики Иван Моторин, министры правительства республики, представители МЧС и другие ответственные лица, совместно с подрядчиками и проектировщиками решали множество вопросов, связанных с установкой инженерных систем, вентиляции, соблюдением всех требований противопожарной безопасности, благоустройством прилегающей территории и так далее. Михаил Игнатьев призвал не задерживать строительство, оперативно решать возникающие проблемы, находя компромиссные варианты. Подробности — в ближайшем номере «СЧ».