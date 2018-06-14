Зачем нужна умная камера? Шесть аргументов «ЗА»

Все чаще мы слышим о вещах, наделенных интеллектом. Например, об умной видеокамере от компании «Ростелеком». Многие не понимают, чем она отличается от других устройств видеофиксации. Но существует масса ситуаций, когда маленький гаджет может оказаться в разы полезнее охранных и пожарных систем.

Злоумышленник будет пойман

Отъезд на дачу, на море или в командировку часто омрачается беспокойством за безопасность квартиры. Интеллектуальное видеонаблюдение убережет нервы. Если в дом пожалуют незваные гости — камера моментально оповестит хозяина push-уведомлением или sms и даже ночью зафиксирует внешность злоумышленников. Если воры выключат или разобьют камеру — удалить видео они не смогут. Запись ведется не на флеш-карту, а в надежно охраняемое облако.

Владелец дома, получив тревожное сообщение, из любой точки мира может вызвать полицию, позвонить соседям или родственникам, а также отправить им видеозапись, которая поможет быстрее разобраться с непрошеными гостями.

Дети под присмотром

Родители согласятся: дороже времени, проведенного со своим ребенком, нет ничего. Но часто из-за занятости приходится нанимать няню. От волнений, особенно поначалу, мам и пап не избавят ни огромный опыт домработницы, ни наличие у нее отличных рекомендаций. Как дела дома, в любой момент сможет рассказать умная камера. Достаточно лишь зайти в мобильное приложение «Умный дом Ростелеком» или на сайт lk.smarthome.rt.ru. Все хорошо, малыш под должным присмотром и радуется — тревоги прочь! Что-то не так — проблема обнаружена, и можно принять меры.

За родителей спокойны

К сожалению, чем старше человек, тем больше у него недомоганий. Представьте, что пожилой родитель за сотни километров от вас и его телефон не отвечает. Многим знакомо, как холодеют руки при очередном звонке, а в мыслях только: «Пожалуйста, возьми трубку!» Если в доме установлена умная камера, посмотреть, что происходит, просто. Мама увлечена телевизором или пьет чай на кухне — хорошо. Если же увиденное вызвало тревогу, можно, не теряя времени, вызвать «скорую» и оповестить соседей. К моменту вашего приезда первую помощь родному человеку уже окажут.

Животные под контролем

Собаководы знают: если маленького щенка оставить в квартире одного, то он перегрызет все, до чего дотянется, а потом сядет у двери и будет выть. Вой досаждает соседям, а щенячья активность запросто лишит хозяина обуви, книг, пакетов со стиральным порошком, фломастеров и многого другого. С помощью умной камеры можно наблюдать за действиями питомца в любое время. А встроенный в нее динамик позволит поговорить с животным, успокоить его и сохранить добрые отношения с соседями.

Ремонт закончится в срок

Бывает, что недельный ремонт растягивается на месяц. Иногда существуют объективные причины, а иногда, к сожалению, нет. Если в помещении будет установлена камера, заказчик сможет контролировать процесс в режиме онлайн и будет уверен, что необоснованных проволочек с работами не случится. Если подрядчики решат выключить устройство или на время закрыть объектив, гаджет незамедлительно сообщит об этом хозяину.

Дом на ладони

Для удобства в квартире можно разместить несколько умных камер, например, в зале, в детской и в коридоре. Трансляции со всех устройств будут доступны в едином личном кабинете. Если необходимо наблюдать еще и за автомобилем на парковке, садовым участком, баней, гаражом, можно воспользоваться специальными внешними камерами от «Ростелекома». Установив гаджеты в нужных местах, вы будете видеть весь дом как на ладони.