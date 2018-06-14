Детям почитали книжки на свежем воздухе

От Ярослава Мудрого до Ивана Кулибина

Накануне Дня России взрослые читали книги детям прямо на улице. И книги были, конечно, о России. Такую акцию придумали и организовали в Объединении библиотек города Чебоксары. А читать для ребят произведения русских и чувашских классиков пригласили известных медиаперсон.

Акция «Читаем о России» прошла сразу на трех площадках: возле музея Василия Чапаева, в сквере Ивана Яковлева и на Московской набережной. Прямо у чапаевской тачанки рассказ «Время Петра Первого» читал генеральный директор и главный редактор «Советской Чувашии» Владимир Васильев. Там же прозвучали и «Рассказы о Чапаеве» в исполнении директора музея Дениса Сятрайкина, после которых, к тому же, юные слушатели отправились на музейную экскурсию.

Директору ГТРК «Чувашия» Екатерине Канюке достался рассказ о Тане Савичевой, который очень впечатлил маленьких слушателей. Артисты Русского драмтеатра Юлия Дедина и Владимир Глушков перед входом в Национальную библиотеку радовали маленьких зрителей чтением «Серебряного колечка» и рассказа «Что сильнее всего на свете?» С чувашскими сказками и легендами знакомили детей актриса ТЮЗа имени Михаила Сеспеля Ольга Мацуцына, продюсер «Таван радио» Анжелика Иванова и депутат Чебоксарского горсобрания депутатов Наталия Ванеркина.

Приняли участие в акции участница конкурса «Миссис Россия-2018» Наталия Овсепян, читавшая о Ярославе Мудром, директор Музея истории трактора Альберт Сергеев, рассказавший об изобретателе Иване Кулибине, руководитель благотворительного фонда «Это Чудо» Наталья Васильева с рассказом о Ломоносове и исполнительный директор КВН Чувашии Роман Сергеев, поведавший о Великом Новгороде.

Хотелось бы, чтобы родители чаще читали детям книги, выразили свое мнение об этой акции организаторы и участники.