Ежемесячную выплату получить можно, единовременную — нет

О новых нюансах использования материнского капитала

В преддверии Международного дня защиты детей в редакции «СЧ» прошла «прямая линия», посвященная вопросам использования средств материнского капитала. Судя по звонкам, тема «маминых денег» волнует сегодня очень многих. В течение двух часов на вопросы читателей газеты отвечала управляющий Отделением Пенсионного фонда по Чувашии Роза Кондратьева.

Отметим, звонили на «прямую линию» не только по поводу материнского капитала, немало людей интересовались и проблемами пенсионного обеспечения. Сегодня мы решили опубликовать ответы на вопросы, касающиеся государственной поддержки семей с детьми, а о пенсиях поговорим в последующих номерах.

Напомним, на сегодняшний день средства материнского (семейного) капитала можно направить на улучшение жилищных условий, получение образования детьми, формирование накопительной пенсии мамы, компенсировать издержки на приобретение товаров и получение услуг для детей с инвалидностью, а также оформить ежемесячную выплату.

— Мы, семья с низким доходом, хотим написать заявление на получение ежемесячных выплат из средств материнского капитала. Второй ребенок родился в текущем году. У меня на работе нет проблем собрать необходимые бумаги, а муж оформлен как ухаживающий за престарелым в Мариинско-Посадском районе. Нам самим нужно привезти оттуда справку или Пенсионный фонд может сам запросить необходимые документы?

Юля, Чебоксары

— Да, действительно, для семей, родивших или усыновивших второго ребенка после 1 января 2018 года, теперь имеется новая возможность использования средств материнского капитала — они могут оформить ежемесячную выплату. Ее могут получить семьи с низкими доходами — менее 1,5 прожиточного минимума трудоспособного населения на одного человека в семье, установленного в субъекте Российской Федерации. В Чувашской Республике это 13995 рублей.

Если средний душевой доход за последние 12 месяцев на всех членов вашей семьи ниже этой цифры, можно смело писать заявление в Пенсионный фонд. Если кто-то из членов семьи получает пенсию или другую выплату через управление Пенсионного фонда в другом районе, справку о выплачиваемых суммах представлять не требуется — сведения будут получены из информационных ресурсов ПФР.

Если подать заявление о назначении выплаты в течение 6 месяцев со дня рождения ребенка, средства будут выплачены за все прошедшее с этого момента время. При обращении спустя 6 месяцев выплата назначается со дня обращения за ней.

Размер выплаты также зависит от региона проживания семьи и равен установленному в нем прожиточному минимуму ребенка за 2-й квартал предыдущего года. В нашей республике он составляет 8910 рублей.

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Справка «СЧ»

По данным республиканского отделения ПФР, на сегодняшний день на установление ежемесячной выплаты из средств материнского капитала поступило более 100 заявлений.

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— Второй ребенок в нашей семье родился в 2014 году, но за сертификатом на материнский капитал не обращались. Мы его получили на третьего, который родился в текущем году. Может ли наш «ребенок-капиталист» претендовать на ежемесячную выплату из материнского капитала?

Ольга, Чебоксары

— К сожалению, нет. Согласно законодательству ежемесячная выплата из средств материнского капитала назначается только на второго ребенка, родившегося с 1 января 2018 года.

Нужно также иметь в виду, что выплаты прекращаются, если материнский капитал использован полностью, семья меняет место жительства или ребенку исполнилось полтора года.

— Можно ли направить средства материнского капитала на оплату частного садика?

Елена, Кугеси

— В условия применения «маминых денег» на образование ребенка с нынешнего года тоже внесены значительные перемены. Теперь средствами из материнского капитала можно оплатить и обучение/содержание ребенка в детском саду и яслях, в том числе частных, а также услуги по уходу и присмотру за ребенком. И в том, и в другом случае необходимым условием является наличие у организации лицензии на предоставление соответствующих услуг. И, что самое важное, при этом не надо ожидать, пока дитя достигнет 3-летнего возраста. То есть если «ребенок-капиталист» родился в 2018 году, то средства сразу можно направить на его воспитание в дошкольном учреждении. А вот для оплаты образования детей в вузах, как и прежде, нужно дождаться достижения ребенком трехлетнего возраста.

— Сын учится в Санкт-Петербурге бесплатно, а вот за общежитие приходится платить. Слышали, что теперь можно материнским капиталом рассчитываться за проживание. Это так?

Никифоровы, Чебоксары

— Да, это так. Если денежные средства пойдут на оплату общежития, следует предъявить в Пенсионный фонд справку, подтверждающую проживание в общежитии.

— Почему бы не разрешить семьям, все еще думающим, куда направить средства материнского капитала, положить их в банк под проценты? Было же такое предложение внесено в Госдуму…

Марина, Новочебоксарск

— Сегодня возможность положить в банк маткапитал под проценты отсутствует. Но возможность накапливать деньги на банковском счете есть. Ежемесячные выплаты, устанавливаемые с 2018 года для семей с низким среднедушевым доходом, зачисляются на счета в кредитных учреждениях. Можно их не расходовать.

— Скажите, пожалуйста, будут ли в этом году выплаты из материнского капитала наличными? Раньше выдавали деньги, и это было очень хорошее подспорье в хозяйстве…

Татьяна Смирнова,

Цивильский район

— К сожалению, единовременные выплаты из материнского капитала в 2018 году производиться не будут. За все годы действия программы (с 2007 года) владельцы сертификата на маткапитал могли получить деньги наличными в виде единовременных выплат и использовать их по любым направлениям всего четыре раза: в 2009 и 2010 годах — дважды по 12 тысяч рублей; в 2015 году — 20 тысяч рублей; в 2016 году — 25 тысяч рублей.

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Справка «СЧ»

Средствами материнского (семейного) капитала на 18?мая 2018 года в республике не воспользовались 14065 владельцев сертификата. Из них 46 — с 2007 года, 85 — с 2008 года, 101 — с 2009 года…

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— Живу в Чебоксарах, прописана в Канашском районе. Хочу получить сертификат, но нет возможности самой съездить в Канаш. Скажите, обязательно лично подавать заявление по месту прописки? Или за меня это может сделать муж?

Людмила Фролова

— Сейчас заявление на получение сертификата и распоряжение средствами материнского капитала можно подавать независимо от места прописки — в управлении Пенсионного фонда либо в многофункциональном центре по месту вашего нахождения. А еще проще воспользоваться Личным кабинетом гражданина на сайте Пенсионного фонда России. Для этого необходимо зарегистрироваться на Едином портале государственных услуг и один раз подтвердить учетную запись в одной из уполномоченных организаций — например, в Пенсионном фонде или многофункциональном центре. Кстати, сейчас даже сертификат можно получить в электронной форме, по волеизъявлению.

Что касается выдачи самого сертификата. Получить его имеет право только мама. Если уж у вас совсем нет времени прийти за ним в клиентскую службу Пенсионного фонда, то придется оформить на мужа нотариальную доверенность.

А можно заранее выбрать удобные для вас день и время и записаться на прием через Интернет.

На «прямой линии» дежурила Елена Зайцева

Фото Олега Мальцева из архива редакции

По данным республиканского отделения Пенсионного фонда, в Чувашии с 2007 года сертификат на материнский капитал оформили более 83 тыс. семей.

Фото Олега Мальцева

Роза Кондратьева: «Проведение «прямых линий» — очень эффективный контакт с населением. В ходе телефонного общения стараемся дать полный ответ на волнующий человека вопрос».

Кстати

Возможность вступления в Программу материнского капитала продлена до 31 декабря 2021 года. То есть для получения права на материнский капитал необходимо, чтобы ребенок, который дает право на сертификат, родился или был усыновлен до 31 декабря 2021 года. При этом само получение сертификата и распоряжение его средствами временем не ограничены.

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Отдельный вопрос

— Умер гражданский муж (мы хотя жили вместе, но не были расписаны — он ушел из прежней семьи, но официально не развелся). Осталась трехлетняя дочь: отцовство было установлено, муж ее вписал в свой паспорт. Имеет ли мой ребенок право на пенсию по случаю потери кормильца и может ли претендовать на получение пенсионных накоплений отца?

Ирина, Чебоксары

— Для получения пенсии по потере кормильца необходимо документально подтвердить, что умерший являлся отцом ребенка, — свидетельством о рождении, свидетельством об установлении отцовства, справками о рождении, об установлении отцовства, выданными органами ЗАГС. Иждивение детей, не достигших 18 лет, предполагается и не требует доказательств. Если родство ребенка с умершим подтверждено, в таком случае Пенсионный фонд может рассмотреть ваше заявление о назначении пенсии по потере кормильца.

В части пенсионных накоплений. Основной документ для определения порядка получения пенсионных накоплений умершего — его официальное заявление о распределении пенсионных накоплений среди родственников или любых других лиц, поданное им при жизни. Если такой документ есть и ребенок умершего гражданского мужа указан среди получателей, то ему будет выплачена причитающаяся часть накоплений. К сожалению, если в указанном документе ребенок не упоминается в числе тех, кому полагаются выплаты, он автоматически исключается из числа правопреемников.

Если заявление о распределении пенсионных накоплений отсутствует, ребенок от гражданского мужа при наличии документов о родстве является наряду с другими детьми, супругой, родителями умершего правопреемником по закону первой очереди. В этом случае пенсионные накопления умершего распределяются между родственниками одной очереди в равных долях.