Пенсионер против «Капитала»

По иску прокурора суд взыскал с потребительского кооператива деньги в пользу пожилого человека.

В ходе проверки установлено, что между пенсионером и потребительским кооперативом «Капитал» был заключен договор сберегательного счета. По нему займодавец передал кооперативу 1,72 млн рублей на срок 365 дней с начислением за пользование денежными средствами 22,9% годовых. Однако кооператив обязательства по возврату денег в установленный договором срок не выполнил. Хозяин денег обратился туда с заявлением, но и после этого денег не получил. Прокуратура, рассмотрев обращение гражданина, направила в Московский районный суд Чебоксар иск о взыскании с «Капитала» основного долга и процентов за пользование денежными средствами в размере 1,877 млн рублей. Иск удовлетворен.