В казне — существенная прибавка

Республиканский бюджет на 2018 год увеличивается на 1,4 млрд рублей. Проект соответствующей поправки в закон о бюджете принят на?заседании правительства 28 мая под председательством Главы Чувашии Михаила Игнатьева.

Как отметил руководитель региона, расходы консолидированного бюджета в нынешнем году с учетом данного уточнения оцениваются в 57,5 млрд рублей — это 110,7% к уровню 2017-го. Безвозмездные поступления составят 20 млрд 204 млн рублей — рост на 17,1%. С текущим уточнением бюджета существенно увеличивается финансовая помощь муниципалитетам — межбюджетные трансферты составят 19,2 млрд рублей, что на 18,7% больше уровня 2017 года. «Каждый бюджетный рубль должен использоваться эффективно, направляться на повышение качества жизни населения, улучшение социального самочувствия», — подчеркнул Глава республики.

По докладу вице-премьера — министра финансов Светланы Енилиной, с учетом вносимых изменений параметры республиканского бюджета этого года по доходам составят 47 млрд 721,9 млн рублей (рост к 2017 году на 8,5%), по расходам — 48 млрд 962,2 млн рублей (на 11,6%). Дефицит казны исчисляется в сумме 1 млрд 240,3 млн рублей.

На 30,6% увеличиваются расходы на инвестиционные цели — с учетом дополнительной суммы они вырастают до 6,8 млрд рублей. Наиболее ощутимое — на 1,5 млрд рублей — увеличение господдержки в образовании. Дополнительно 930 млн рублей будет направлено в здравоохранение. В частности, 46,1 млн рублей предусматривается на выполнение мероприятий проекта охраны репродуктивного здоровья у мужчин и активного социального долголетия. Закладывается 92 млн рублей на покупку 26 новых автомобилей скорой медицинской помощи. Всего же на ремонт и приобретение оборудования для больниц и поликлиник выделяется 547,7 млн рублей. Увеличение бюджета позволит довести финансирование культуры в 2018 году до 1,4 млрд рублей, что на 33,4% больше уровня 2017 года.

Дополнительная государственная поддержка будет оказана субъектам малого и среднего предпринимательства. Объем выделяемых средств здесь увеличивается на 30% к уровню прошлого года и составит 75,8 млн рублей. На реализацию программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года» дополнительно предусмотрено 167,2 млн рублей.

Как далее отметила Светлана Енилина, инвестиционные расходы консолидированного бюджета в 2018 году с учетом уточнения прогнозируются в объеме 7,3 млрд рублей, что на 1,4 млрд рублей (на 23,5%) больше уровня 2017 года.