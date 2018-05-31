Химики Новочебоксарска отметили профессиональный праздник

27 мая в России отметили профессиональный праздник работников химической промышленности — День химика. Для Новочебоксарска он является общегородским, ведь город обязан своему существованию ПАО «Химпром». Поэтому здесь его отмечают широко и с размахом. Мероприятия, посвященные Дню химика, длились три дня.

День первый

Праздничные мероприятия начались с открытия Доски почета, на «Химпроме» традиционно чествовали лучших работников. За многолетнюю историю предприятия сотни достойных имен были вписаны в летопись завода. В этом году к ним присоединились 42 новых имени. Также 8 сотрудников завода пополнили страницы заводской Книги почета.

После открытия Доски почета состоялась торжественная планерка, где работники были награждены благодарственными письмами ПАО «Химпром», почетными грамотами Минэкономразвития Чувашии, города и администрации Новочебоксарска. Заводских наград удостоились 150 человек, городских — 41, республиканских — 11. С профессиональным праздником собравшихся поздравили и вручили заслуженные награды заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашии Сергей Григорьев, глава администрации Новочебоксарска Ольга Чепрасова и глава города Олег Матвеев.

День второй

Любителей здорового образа жизни объединил экологический пробег «Зеленый старт. «Химпром»–город». В этом году пробегу исполняется семь лет. Более 500 работников «Химпрома» приняли в нем участие, принимая эстафету друг от друга. К финишу количество участников приблизилось к 1000 человек — активно поддержали пробег горожане, учащиеся учебных заведений, работники других организаций.

— Участвую в пробеге ежегодно. В этом году я был в составе группы велосипедистов. Это моя любимая традиция в праздновании Дня химика. Здесь заряжаешься позитивными эмоциями, повышается настроение, поднимается командный дух. Ведь этот праздник объединяет весь город, — делится впечатлениями начальник технического отдела Владимир Чикуров.

Финишировали участники эстафеты на Центральном стадионе имени А.Г. Николаева, где все вместе пробежали почетный круг. Продолжился праздник спорта соревнованиями среди команд цехов завода, семей и детей. Все победители получили заслуженные награды. Вкусные призы были вручены болельщикам, которые активно и шумно поддерживали с трибун своих коллег.

День третий

ПАО «Химпром» устроило большой праздник для жителей и гостей Новочебоксарска. Празднование началось с торжественного мероприятия в ДК «Химик», где чествовали лучших работников предприятия, удостоившихся всероссийских и республиканских наград.

Открыл праздник генеральный директор ПАО «Химпром» Сергей Науман: «На заводе трудятся профессионалы высшего класса — это замечательные люди, душой и сердцем прикипевшие к своему непростому и ответственному делу. Огромная благодарность ветеранам производства, отдавшим свой богатый опыт, знания и силы. Желаю всем праздничного настроения, здоровья, счастья и исполнения всех намеченных планов! С праздником!»

От имени руководства региона химиков поздравил председатель Кабинета Министров Чувашской Республики Иван Моторин: «От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником! У вас замечательное предприятие, которое твердо стоит на ногах, с уверенностью смотрит в будущее. Республика гордится своими химиками. Вы — предприятие, которое олицетворяет не только Новочебоксарск, но и всю химическую промышленность Чувашии. Желаю вам благоденствия, исполнения всех ваших мечтаний!»

Председатель кабмина вручил лучшим работникам государственные награды. За заслуги в области химической промышленности и многолетний добросовестный труд почетное звание «Заслуженный работник промышленности Чувашской Республики» присвоено 5 сотрудникам «Химпрома». Звания «Почетный химик» удостоился мастер отделения цеха производства ацетонанила и продуктов для ТЭК Николай Сергеевич Маслов. Почетной грамотой Министерства промышленности и торговли Российской Федерации награждены 13 работников.

Традиционно в профессиональный праздник чествовали и трудовые династии «Химпрома». Обладателем I места стала династия Поботаевых. Общий трудовой стаж семьи составил 197 лет. Все семьи-победители получили дипломы и сертификаты на покупку бытовой техники.

Продолжился День химика праздничным концертом. Лучшие творческие коллективы республики выступили на стадионе имени А.Г. Николаева. А в завершение праздника небо Новочебоксарска озарилось праздничным фейерверком под гимн «Химпрома».

фото ПАО «ХИМПРОМ»

Лучшие работники «Химпрома» получили награды.