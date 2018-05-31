Молодые ученые из ЧГУ стали обладателями гранта Президента России

Деньги на науку

По всей стране в конкурсе на получение грантов участвовали более 800 молодых ученых. Лауреатами стали 60 докторов и 400 кандидатов наук. Из них двое — сотрудники химического факультета ЧГУ имени И.Н. Ульянова Сергей Федосеев и Константин Липин.

— Вы провели серьезную работу, доказали, что ваши разработки интересны и важны. Теперь необходимо переводить их в практику, — поздравил победителей ректор университета Андрей Александров. На церемонии вручения сертификатов также присутствовали главный федеральный инспектор по Чувашии Геннадий Федоров и первый заместитель министра образования и молодежной политики республики Сергей Кудряшов.

В Чувашии, похоже, складывается определенная традиция — в последние годы средства на продолжение своих разработок получают именно ученые-химики. Константин Липин — доцент кафедры химической технологии и защиты окружающей среды — занимается разработкой методов синтеза и изучением оптических свойств гетероциклов на основе этен-1,1-бистилатов натрия. Если говорить простым языком, он изучает новые фотостабилизаторы — вещества, которые могут поглощать ультрафиолет из солнечного света.

— Такие вещества применяются для производства лаков и красок, кроме того они могут входить в состав солнцезащитных кремов. Конечно, такие вещества уже есть. Но я нашел новые фотостабилизаторы, которые еще никем не изучались, — объяснил ученый. Результаты впоследствии могут найти применение в промышленности. Средства гранта, а это 600 тысяч рублей, Константин Липин направит на покупку реактивов: «они дорогие, и их понадобится много. Оборудование на нашем факультете новое, для синтеза всего хватает».

Грант старшего научного сотрудника кафедры органической и фармацевтической химии Сергея Федосеева направлен на разработку новых антибиотиков. «Не секрет, что бактерии становятся устойчивыми к лекарствам. И задача химиков и фармацевтов разработать новые препараты, чтобы их победить. Цель моей работы — получение новых препаратов, которые будут действовать на возбудителей туберкулеза», — поделился с корреспондентом «СЧ» ученый.

Эта разработка — развитие кандидатской диссертации Сергея. Но работы здесь еще много: «грант выделяется на два года, мы поставили скромные задачи, чтобы реально выполнить то, что задумали. Разработка антибиотиков — начало для последующих исследований. Ведь от идеи до получения лекарственного препарата проходит много времени».

Грантовая поддержка молодых ученых проводится с 2005 года. Победителей определяет конкурсная комиссия Минобрнауки России. Она учитывает предыдущие научные труды претендентов, их публикации и, конечно, актуальность разработок, которые оценивает экспертная комиссия Совета по грантам Президента России.

Нынешняя победа молодых ученых из Чувашии не первая. Ежегодно сотрудники ведущего вуза региона оформляют документы для участия в подобных конкурсах и получают средства на свои научные разработки.

Фото из архива Константина Липина

Средства на разработку получены, теперь очередь за открытиями.