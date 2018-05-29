Реконструкция с академическим уклоном

1 сентября в Чебоксарах откроется первая в городе детская академия искусств

Новоселье будет отпраздновано в доме по улице Эльгера, 10А — там, где раньше работали сотрудники Управления федеральной службы судебных приставов. А еще раньше, кстати, в этом здании располагался детский сад. Так что все логично: дом в конце концов вернулся к детям.

На прошлой неделе городские власти проверили, как идут работы на «академическом» объекте. В ходе выездного совещания глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков отметил, что все работы ведутся по графику, замечаний к подрядчику от надзорных органов нет, и к концу июля объект должен быть готов к сдаче. Отделка внутри здания и благоустройство прилегающей территории завершатся к 15 июня, уточнил директор подрядной организации. А затем начнутся работы по художественному оформлению аудиторий.

На реконструкцию будущей академии искусств из городского бюджета выделили 50,3 млн рублей и добавили еще 10 миллионов на укрепление материально-технического оснащения, в том числе — на покупку музыкальных инструментов. В академии, рассчитанной на 1000 детей, будут работать не только студии искусств (музыкальная, хореографическая, художественная, театральная), но и отделения робототехники, компьютерной графики, а также медиашкола. Откроется в ней и класс электронных клавишных инструментов.

Однако не на всех реконструируемых объектах дела идут так же гладко. На состоявшейся в понедельник городской планерке Алексей Ладыков выразил недовольство ходом реконструкции стадиона «Спартак». Как сообщает пресс-служба администрации Чебоксар, начальнику управления физической культуры и спорта Александру Малову и директору учреждения Анатолию Васильеву объявлен выговор. Дано также поручение усилить контроль за работой подрядчика и обратить особое внимание на качество покрытий беговых дорожек.

Фото cap.ru

Будущая академия станет самой большой школой искусств не только в городе, но и в республике.