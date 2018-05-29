Под завалами пирамиды

Оказались 900 граждан, потерявших свыше 170 миллионов рублей

Верховный суд республики оставил в силе приговор в отношении 40-летнего учредителя и генерального директора (тоже учредитель) ООО «Старт-Инвест». Ранее Московский районный суд признал их виновными в особо крупном мошенничестве и легализации (отмывании) денег, приобретенных преступным путем.

В 2011 году созданное ООО «Старт-Инвест» стало привлекать деньги граждан, заключая с ними договоры займа сроком от 3 до 12 месяцев с выплатой 60-79 процентов годовых. Для придания видимости законной деятельности общества с того времени по 2015 год учредители частично выплачивали проценты. Затем построенная по принципу «финансовой пирамиды» деятельность ООО на территории нашей республики была прекращена, а полученные от более чем 900 граждан деньги в общей сумме свыше 172 млн рублей похищены.

Кроме того, осужденные легализовали из этой суммы около 96 млн рублей. Полученные от граждан деньги перечислялись на счета созданных подельниками фирм-однодневок под видом оплаты заключенных договоров займа, оказания услуг и других действий. Затем деньги снимались со счетов и использовались ими по своему усмотрению.

Суд приговорил одного из преступников к 8 годам лишения свободы, другого — к 6 с отбыванием наказания в колонии общего режима. Не согласившись с приговором, осужденные обжаловали его в апелляционном порядке, но смягчения наказания не добились, сообщили в прокуратуре республики.