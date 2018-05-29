Политик против журналиста

Выборы прошли, суды продолжаются

Со дня выборов Главы Чувашии прошло уже около двух с половиной лет, а страсти, бурлившие в дни предвыборной гонки, все не утихают. На днях в Калининском районном суде рассматривалось дело журналиста Дарьи Комаровой, в 2015 году бывшей главным редактором газеты «Эксперт Чувашии».

Тогда издание опубликовало материалы об Олеге Николаеве, являвшемся одним из претендентов на главный пост республики. В частности, говорилось о том, что он «бросил на произвол судьбы» жену с двумя детьми, «купил молчание экс-супруги»…

Напомним, в ответ политик, ныне депутат Госдумы России от Чувашии, подал гражданский иск «О защите чести и достоинства», а в сентябре 2017 года следственное управление СКР по Чувашии возбудило уголовное дело о клевете на Николаева.

Решение по этому делу мировой суд Калининского района вынес в марте текущего года: часть сведений из материалов газеты были признаны клеветой, по некоторым пунктам обвиняемая была оправдана, авторство некоторых материалов не было установлено. Результат не удовлетворил ни одну из сторон, обе подали апелляционные жалобы в Калининский районный суд Чебоксар. И вот на днях в зале заседаний снова обсуждались подробности семейной жизни политика.

Адвокат Дарьи Комаровой рассуждал: уж если принял решение участвовать в выборах, то избиратель имеет право знать все, говорил о долгах Николаева по алиментам и выселении его экс-супруги и детей от первого брака из принадлежащей ему доли в квартире (в деле есть документы и о задолженности по алиментам, и о выселении). Представитель же политика удивлялся, почему «глаза открываются» за несколько дней до выборов. Он настаивал: алименты уплачивались, но неофициально, а решение жилищного вопроса через суд — это цивилизованный способ решения спора.

«Если нам откажут в апелляционной жалобе, пойдем дальше. У нас есть доказательства, подтверждающие нашу позицию», — рассказал журналистам адвокат Комаровой в ожидании решения суда. А поскольку районный суд все же оставил решение мирового суда без изменений, историю с нашумевшей публикацией, кажется, ждет продолжение.

Юлия Николаева