В Чувашии появится детская следж-хоккейная команда

Она будет называться «Атал»

В ледовом дворце «Чебоксары Арена» в рамках основания хоккейной команды прошел товарищеский матч между дружинами Москвы и Тулы. Столица Чувашии вошла в программу «Хоккей без барьеров» по итогам поддержки новых детских команд в 2018 году. Программу проводит АНО «Детская следж-хоккейная лига» и организатор благотворительных матчей «От чистого сердца».

Создание команды в Чебоксарах стало возможным благодаря совместному проекту детской следж-хоккейной лиги и Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. Первая детская следж-хоккейная команда «Атал» получила стартовую поддержку для запуска занятий — базовое оборудование, инвентарь и стартовое финансирование. Сейчас следж-хоккейные команды имеются всего в 9 регионах России. Секция открыта на базе столичной Спортивно-адаптивной школы, куда будут набирать детей с поражением опорно-двигательного аппарата. Основные тренировочные мероприятия планируется проводить на крытом ледовом катке «Новое поколение».

На совещании у Главы Чувашии министр физической культуры и спорта Сергей Шелтуков подчеркнул, что «имеющиеся в республике спортивные сооружения позволяют сегодня проводить тренировочные мероприятия по этому виду спорта. Это нам подтвердили специалисты Федерации следж-хоккея России. Самое главное, есть желание детей с ограниченными возможностями здоровья заниматься этим видом спорта, а также огромная поддержка родителей».

Записаться на пробную тренировку в секцию следж-хоккея в Чебоксарах можно по телефону +79279911083. Приглашаются мальчики и девочки от 7 до 18 лет с поражением опорно-двигательного аппарата, ДЦП и Spina Bifida. Занятия бесплатные.

Иван Кириллов

фото cap.ru

В следж-хоккей играют не только мальчики. Дорога в команду открыта и девочкам, которые любят этот вид спорта.

НАША СПРАВКА

Следж-хоккей — командная спортивная игра, паралимпийская версия классического хоккея. На льду игроки вместо коньков используют специальные сани и две клюшки. Занятия позволяют максимально эффективно совмещать возрастные физические нагрузки и социализацию, необходимые детям с ограниченными возможностями здоровья.