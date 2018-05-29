«Домашка» на лето

Повышение родительской квалификации

Задание на дом получают не столько школьники, особенно если речь идет о младших классах, сколько их родители. Поэтому нередко старшее поколение строит грандиозные планы: закупает пачками прописи, всевозможные задачники, книги для чтения, чтобы подтянуть все хвосты, которые накопились за год. Те мамы с папами, у кого дети только еще пойдут в первый класс, спешно учат их читать, писать, считать. А так ли надо проводить самую замечательную пору в жизни ребенка?

Нейропсихолог Елена Суслова считает, что, вместо того чтобы заставлять ребенка писать в прописях и отрабатывать мелкую моторику, лучше потренировать его ловить мяч, плавать, раскрашивать большие картинки. Потому что без крупной моторики не бывает мелкой.

Директор школы для детей с ограниченными возможностями здоровья Евгения Осипова рассказывает, что самое главное — родителям летом нужно как можно больше общаться с ребятишками. В каникулы есть время получше узнать своих отпрысков. И тогда многие проблемы не станут неожиданными, как это нередко случается.

Родители переживают, что ребенок необщительный, боится шумных компаний, не любит детские праздники, с трудом привыкает к новым коллективам. А посмотришь на маму с папой и думаешь: откуда же взяться общительности у ребенка, если родители сами как улитки?— каждый в своей раковине?!

Что делать? Для начала просто выходить гулять в людные места, на пляж, в парк, крепко держа ребенка за руку. И обязательно хвалить: прошли в толпе, какой молодец, надо же какой смелый, не побоялся! Но надеяться, что сразу после этого он станет любителем шумных тусовок, не приходится.

Или мама жалуется, что дочка часто капризничает, может закатить скандал на всю улицу. Выясняешь подробнее, а причина на поверхности. У девочки высокий уровень тревожности, чтобы чувствовать себя спокойнее, ей важно соблюдать придуманные ею ритуалы. Например, наступить на определенное место на асфальте. Но мама держит ее за руку, когда ведет в школу, и не дает ей отклониться от маршрута на пять шагов. Когда дочь пытается вырвать руку, просто шлепает ее. В результате скандал, истерика и испорченное настроение на весь день у обеих. А почему бы маме не узнать о причине слез у самой дочери, а не дожидаться, пока ей об этом расскажет психолог?

фото из архива редакции

Летом необязательно отправляться в горы со своими детьми, как это сделали супруги Романовы из Чебоксар, про которых мы писали 16 сентября 2015 года. Можно пойти в ближний лесок, чтобы поиграть в мяч, рассказать о травах, растущих в нем, птицах, которых удастся услышать.

СОВЕТ РОДИТЕЛЯМ

Тревожным детям летом нужно больше бывать на свежем воздухе: купаться и загорать, ходить по земле босиком. Хорошо бы отправить их в деревню, если есть такая возможность.

Если ребенок на уроках часто получает замечания: «Не крутись!», «Не считай ворон!» — значит, ему скучно, либо он не понимает, о чем идет речь, либо уже все понял и ждет, пока его догонят. Еще может быть, он устал, потому что у него слабые мышцы. Разберитесь: нужно ли заниматься с ним физкультурой, чтобы спина выдерживала очень непростую нагрузку, или надо выявлять и ликвидировать пробелы в знаниях? Но летом это делать лучше в игровой форме: решать шарады, головоломки, кроссворды.

Если ребенок заявляет: «Не хочу решать дурацкую задачу!» — знайте, на самом деле он кричит: «Я не знаю, как ее решить! Я не умею это делать!» Тут надо проявить выдержку, успокоить его и вместе с ним вернуться к тому разделу, который он не усвоил. И только после этого оценивайте уровень его знаний. Ребенок не бывает лентяем, если ему интересно. А неинтересно, когда он чего-то не понимает.

И в самом конце родителям будущих первоклассников: ваших детей ждет самое страшное испытание — это сидение за партой практически без движения. И вам надо сделать все, чтобы спина вашего малыша его выдержала. Поэтому тренируйте не чтение и письмо, а мышцы спины. Не мелкую моторику пальцев, а игру в мяч и бадминтон. Пойдите к логопеду, если ребенок слегка шепелявит или картавит. У вас есть время «поставить» все звуки. И начните приучать его ложиться спать не позже девяти часов вечера.