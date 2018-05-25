ВЛАДИМИР УЗУН, президент АО «Управляющая компания «Просвещение»

«Между группой компаний «Просвещение» и Чувашской Республикой сложились добрые конструктивные партнерские отношения. Ведется совместная работа по совершенствованию системы образования республики, содействию профессиональному росту учителей, использованию в учебном процессе современных методик и инновационных технологий. Решение задач, поставленных Президентом страны по развитию отечественной экономики, социальной сферы, должно предусматривать объединения усилий государства и частных инвесторов в создании современной инфраструктуры, новой образовательной среды в наших школах».