АККОНД: новый успех на выставке «SIAL CHINA 2018»

С 16 по 18 мая 2018 года кондитерская фабрика «АККОНД» приняла участие в 19-й китайской международной выставке продуктов питания «SIAL CHINA 2018», проходившей в г. Шанхай. Наряду с крупными мировыми продовольственными компаниями здесь экспонировались лучшие бренды продукции фабрики.

Аккондовские сладости уже давно полюбились китайским потребителям за свое качество, оригинальность и отменный вкус, ведь на протяжении многих лет продукция поставляется в Поднебесную. На этот раз на суд китайских партнеров АККОНД представил как широко известную продукцию, так и ряд новинок, изготовленных кондитерской фабрикой с учетом уникальных вкусовых предпочтений жителей КНР.

Выставка «SIAL China» — одна из самых престижных и крупнейших выставок региона, результатом работы которой являются сотни заключенных международных контрактов. Не стал исключением и АККОНД, целью которого является расширить рынки сбыта среди иностранных партнеров, что характеризует кондитерскую фабрику как предприятие с мировым именем, производящую высококачественную продукцию, пользующуюся спросом за пределами нашей страны.

Аккондовские конфеты покорили Поднебесную.

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