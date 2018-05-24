В пятницу, 25 мая, с 10.00 до 11.30 в редакции «Советской Чувашии» сотрудники регионального Управления ФССП по Чувашии проведут «горячую линию» по взысканию алиментов.

На вопросы граждан ответят начальник отдела организации исполнительного производства Мария Кудряшова и начальник отдела судебных приставов по исполнению исполнительных документов о взыскании алиментных платежей по городу Чебоксары Александр Шуралев. Телефон «горячей линии»: (8352) 62-73-33.