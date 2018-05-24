Гранты на развитие

Пять муниципалитетов республики получат гранты Главы Чувашии за достижение наилучших показателей по привлечению инвестиций и развитие экономического потенциала в 2017 году.

Решение об этом принято на заседании Комиссии по повышению инвестиционной активности муниципальных образований под председательством вице-премьера — министра экономического развития, промышленности и торговли Владимира Аврелькина.

В группе муниципальных районов первый грант в сумме 12 млн рублей достается Яльчикскому району. Красноармейский, Цивильский и Батыревский районы разделили соответственно 2–4 места. В группе городских округов первый грант в сумме 12,5 млн рублей выиграл Канаш. Общая сумма средств из республиканского бюджета на эти цели в нынешнем году составила 50 млн рублей.

Полученные средства администрации муниципалитетов направляют на развитие общественной инфраструктуры. В течение 10 дней должны быть разработаны предложения по соответствующим объектам, говорится в сообщении пресс-службы Минэкономразвития.