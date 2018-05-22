Школьники с приставкой супер

Чувашия — в десятке самых «умных» регионов

Необычный для девушки интерес к стрельбе, сборке-разборке автомата появился у выпускницы чебоксарской школы №29 Ольги Константиновой еще в средних классах, как только в школьном расписании добавился новый предмет — ОБЖ. С тех пор этот урок для нее — один из самых любимых. Несмотря на свой юный возраст, Ольга и пожарный рукав может ловко разложить, и первую помощь оказать, и с полосой препятствий справиться. А не так давно прекрасная подготовка по ОБЖ позволила ей занять призовое место по этому предмету на Всероссийской олимпиаде школьников — самом главном интеллектуальном состязании страны. Теперь перед школьницей открыты двери ведущих вузов России: «олимпиадники» — желанные абитуриенты для любого университета.

С профессией Ольга определилась — она хочет работать в области пожарной безопасности, а вот с выбором вуза сложнее: предложений много.

«Думаю, чтобы стать чемпионом, нужно в первую очередь огромное желание, — считает девушка. — Причем не родителей, не учителей, а именно свое желание. Ну и, конечно, старание. Перед тем как отправиться в Уфу, где прошел заключительный этап Всероссийской олимпиады по ОБЖ, пришлось много готовиться. Тренировки были и в пожарной части, и в тире, и в Республиканском центре медицины катастроф».

«Как становятся победителями? Во-первых, ученик должен быть хороший — талантливому учителю нужен талантливый ученик и наоборот, — уверен Сергей Спиридонов, учитель ОБЖ новочебоксарской школы №16. На Всероссийской олимпиаде школьников его воспитанник, кадет Владислав Федоров уже в третий раз стал призером по ОБЖ. — Во-вторых, у него должна быть ясная цель. И, в-третьих, желание трудиться».

Работать, рассказывает Сергей Михайлович, на счету которого подготовка одного победителя и трех призеров Всероссийской олимпиады школьников, и ученику, и учителю действительно приходится немало. Почти все выходные, все каникулы проходят за подготовкой к конкурсу. В этом году учитель Сергей Спиридонов, например, позволил себе всего один выходной — 1 января. «Порой, когда чувствуется, что ребята устали, расслабились, приходится еще и психологом быть. Направляем, настраиваем, воодушевляем. Показать результат на олимпиаде — это огромный труд», — говорит педагог.

21 старшеклассник из Чувашии стал победителем и призером Всероссийской олимпиады школьников в этом году

Ребята из Чувашии ежегодно становятся победителями и призерами главной олимпиады страны. В этот раз честь республики в финале конкурса отстаивали 58 мальчишек и девчонок из Чувашии. Один школьник, ученик 11-го класса чебоксарской гимназии № 5 Никита Гущин, стал победителем, а 20 ребят — призерами Всероссийской олимпиады.

С достижением школьников и их наставников поздравил на днях Глава Чувашии Михаил Игнатьев. «Я совершенно уверен, что кто-то из вас станет ученым, кто-то — политиком, кто-то — успешным предпринимателем, — обратился к молодым людям руководитель республики. — Среди вас есть как ученики городских школ, так и сельских, что говорит об абсолютно равных условиях получения образования. Своими результатами вы подтвердили сильные традиции системы образования Чувашии». Михаил Игнатьев пожелал ребятам не останавливаться на достигнутом и ставить перед собой еще более амбициозные цели. Поблагодарил он и учителей, вместе с учениками проделавших этот сложный путь: «Вы вкладывали всю энергию в своих учеников. Это надо уметь ценить и никогда не забывать».

«Приятно, что Чувашия стабильно входит в десятку регионов страны, показывающих самые высокие результаты на Всероссийской олимпиаде школьников, — отметил на встрече с юными дарованиями министр образования и молодежной политики Александр Иванов. — И в этот раз наши ребята вернулись не с пустыми руками. Перед вами открываются огромные возможности».

К слову, победители и призеры Всероссийской олимпиады помимо вузовской стипендии могут рассчитывать и на специальную стипендию. А для тех, кто хоть и не одержал «олимпиадных» побед, но набрал на ЕГЭ по физике и математике более 70 баллов и учится на технических факультетах, в первый год обучения предусмотрена дополнительная стипендия в размере двух тысяч рублей.

Обществознание, история, биология, технология, экология, физкультура, ОБЖ, география — именно в этих предметах оказались сильны чувашские школьники. Самым результативным показал себя Никита Гущин. У него сразу два достижения: в олимпиаде по истории он стал победителем, а по обществознанию — призером. Серьезный молодой человек на встречу с Михаилом Игнатьевым прибыл с дельным предложением. По словам Никиты, опыт ребят-«олимпиадников», тех, кто уже «поварился в этой каше», мог бы пригодиться при подготовке будущих участников всероссийских конкурсов.

Молодой человек попал, что называется, точно в цель. В республике как раз идет обсуждение идеи создания центра по подготовке одаренных детей. Он должен быть создан на базе одного из детских лагерей и будет работать круглый год. Своими знаниями и умениями с такими ребятами там поделятся успешные выпускники школ, опытные педагоги, наставники. Название центру, кстати, предложили придумать самим детям.

Не первый год хорошие результаты на Всероссийской олимпиаде участники из республики показывают по физкультуре. В этот раз с призовыми местами вернулись сразу четыре школьника. «Это одно из доказательств того, что Чувашия — здоровая республика, где многие занимаются спортом и ведут здоровый образ жизни», — заметил первый заместитель министра образования и молодежной политики Сергей Кудряшов.

Один из призеров по физкультуре — Денис Ермолаев, одиннадцатиклассник Карабай-Шемуршинской школы Шемуршинского района. Олимпиада по этому предмету прошла в Ульяновске и потребовала от школьников не только хорошей физической формы, но и знаний теории. «Вот из таких ребят и вырастают профессиональные спортсмены», — заметили на встрече.

В числе сильнейших школьников России и ученица 9 класса чебоксарского лицея № 44 Лидия Буракова (вместе с девятиклассником лицея № 2 Чебоксар Александром Сергеевым, призером по ОБЖ, они стали самыми юными призерами олимпиады из Чувашии). Лицеистка отличилась по биологии — девочка с малых лет увлекается наукой.

Активно заинтересованы в подготовке будущих «олимпиадников» вузы республики. Как отметил ректор ЧГУ имени И.Н. Ульянова Андрей Александров, обозначенный в Послании Главы Чувашии Государственному Совету проект «Наука в школу» будет запущен в вузе уже в следующем учебном году. Его реализация позволит вузам Чувашии транслировать в режиме онлайн не только лекции, но и лабораторные работы для базовых школ республики. «Это очень интересный проект. Не во всех регионах России он есть», — заметил ректор. Он также добавил, что одаренным детям в госуниверситете предлагается «индивидуальная образовательная траектория» — от повышенной стипендии до трудоустройства.

«Вы задаете уровень образования, к которому всем остальным надо тянуться. И самое главное — вы развиваете наших учителей. Вместе с вами меняются и растут и педагоги. Я вас благодарю за это», — обратился к школьникам ректор ЧГПУ имени И.Я. Яковлева Владимир Иванов. Поддержал коллег и ректор Чувашской государственной сельскохозяйственной академии Андрей Макушев.

От разговоров о выборе места учебы беседа живо переключилась к обсуждению будущей работы. И Михаил Игнатьев, и руководители вузов отметили, что в Чувашии сегодня создается немало высокотехнологичных производств с достойной зарплатой. Останутся ли ребята в республике или найдут применение своим знаниям в другом регионе, решать им самим, но главное помнить, что базовые знания они получили в Чувашии, напутствовали молодых людей.

Фото Максима Васильева

За одним столом с Главой республики и министрами — школьники. Такие совещания в Доме правительства бывают нечасто.