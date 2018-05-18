Шедевры отправятся «в гости»

Недавно была на встрече «Открытый город». Очень удивило утверждение одного городского активиста, что Художественная галерея, филиал Чувашского художественного музея, намерена передать полотна таких художников, как Куинджи, Серов, Левитан и Саврасов, то есть основные свои сокровища, в Третьяковскую галерею. Соответствует ли это действительности?

Елена Викторова, Чебоксары

Нет, ни о какой передаче полотен, составляющих основу коллекции отдела русского и зарубежного искусства Чувашского государственного художественного музея, нет и речи. Городской активист, видимо, слышал звон, но не знает, где он. В постоянной экспозиции названного отдела ЧГХМ действительно находятся бесценные полотна русских живописцев, многие из которых в свое время как раз были переданы нашему музею из Национального музейного фонда, что в 1918 году был создан на базе Третьяковской галереи и откуда предметы искусства распределялись по музеям страны.

Сегодня же некоторые из шедевров отобраны для участия в выставке произведений из собрания ЧГХМ в Государственной Третьяковской галерее в рамках проекта «Золотая карта России». В конце января, когда решался вопрос об участии, в Чебоксары приезжала заведующая отделом выставок Государственной Третьяковской галереи Нина Дивова. Тогда коллегиально было отобрано более полусотни произведений. Среди них работы Владимира Маковского, Игоря Грабаря, Архипа Куинджи, Бориса Кустодиева, Исаака Левитана, Константина Юона, Кузьмы Петрова-Водкина и другие. По словам директора музея Геннадия Козлова, проект реализуется с конца 90-х годов и призван познакомить публику в Москве с произведениями мастеров, хранящимися в музеях по всей России. В рамках «Золотой карты России» состоялось уже около 40 выставок. Нынешнее участие в проекте работ из нашего музея запланировано на март – июнь 2019 года.

Научный сотрудник музея Мария Готлиб добавляет, что требования к сохранности работ, экспонирующихся в Третьяковской галерее, гораздо выше, чем в провинциальных музеях, поэтому для участия в подобной выставке большинству отобранных картин требуется пройти реставрацию. Средства на нее пока не выделены, и по этому поводу ведутся переговоры.

Надо сказать, что это далеко не первое участие шедевров из коллекции ЧГХМ в знаковых выставках Третьяковки. Ради экспозиции, посвященной 150-летию гения русского пейзажа Исаака Левитана, стены музея впервые за много лет покидала гордость собрания, картина «Одуванчики». А на нашумевшей выставке Валентина Серова из нашей музейной коллекции экспонировался его этюд «Дуб в Домотканове». То есть произведения из фондов ЧГХМ регулярно принимают участие в престижных выставочных проектах, и все они благополучно возвращаются на свое место в музейных залах, где зрители могут их видеть круглый год.