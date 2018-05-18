Как пассажир «обогатил» таксиста

Прокуратура Шемуршинского района поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении 30-летнего жителя Батыревского района, который обвиняется в краже денег.

Суд установил, что он занимается частным извозом, и в конце нынешнего января, будучи в Батырево, посадил в машину двух пьяных пассажиров, намеревавшихся доехать до Ульяновска. Один из них передал водителю свою банковскую карту и озвучил пин-код, мол, есть чем заплатить за проезд, иди, проверь. И тот проверил в банкомате, что на счете деньги есть. Но везти в дальний путь нетрезвых пассажиров отказался, вернув карту ее владельцу. И по просьбе одного из мужчин отвез их в село Туруново. Выходя из машины, пассажир выронил в салоне банковскую карту. Владелец авто нашел ее и, зная пин-код, через банкомат в селе Шемурша снял с нее больше 26 тысяч рублей.

Когда дело дошло до суда, он возместил ущерб незадачливому пассажиру. Уголовное дело в отношении него было прекращено с назначением судебного штрафа в 10 тысяч рублей, сообщили в прокуратуре республики.

Людмила Семенова