Если свидетель обманывает

Прокуратура Порецкого района после утверждения обвинительного заключения направила в суд уголовное дело о даче свидетелем ложных показаний.

По версии следствия, 50-летний мужчина проходил свидетелем по уголовному делу по обвинению бывшего председателя СПК в мошенничестве при получении выплат. Во время предварительного следствия он свидетельствовал не в пользу председателя кооператива, изобличая его в мошеннических действиях. А в ходе судебного заседания изменил показания, по мнению следствия, желая помочь своему работодателю избежать уголовной ответственности. И теперь сам предстанет перед судом за ложь.

Жительнице Чебоксар также грозит до двух лет лишения свободы за заведомо ложный донос. Потеряв свой сотовый телефон, она сообщила, что его украли в троллейбусе. В январе этого года сотрудники полиции нашли мобильник. Выяснилось, что, будучи в нетрезвом состоянии, заявительница вместе с подругой вызвала такси, в котором и обронила телефон. Спустя неделю, находясь на автомойке, таксист, подвозивший женщин, обнаружил аппарат в салоне машины, но не смог позвонить его владельцу, так как на нем были установлены пароли. В итоге горожанку пригласили в отдел полиции, но уже не в роли потерпевшей, а в качестве обвиняемой в заведомо ложном доносе.