В Чебоксарском музыкальном училище состоялся дипломный спектакль

Превращая цветочницу в леди

Каждой весной на сцене Большого зала Чебоксарского музыкального училища имени Федора Павлова играются дипломные спектакли выпускников. Не стал исключением и нынешний год. Свои умения, приобретенные в училище, педагогам и зрителям показали студентки 4-го курса отделения вокального искусства.

Для диплома режиссер-педагог, заслуженная артистка Чувашии, известная театралам по многим работам в Чувашском академическом драматическом театре имени К.В. Иванова, Надежда Кириллова предложила девушкам пьесу Бернарда Шоу «Пигмалион», которую разбирала и репетировала с будущими вокалистками весь последний год, начиная с актерских этюдов и отдельных сцен. «Пигмалион» для поющих — это, конечно, в первую очередь мюзикл Фредерика Лоу «Моя прекрасная леди». Однако педагог усложнила задачу, дав задание своим воспитанницам играть драматический спектакль по пьесе Шоу, а не мюзикл на ее основе.

Хотя без пения, конечно, не обошлось, и каждая дипломница пела то, что подходило ее голосу. Поэтому вместе с ариями из мюзикла Лоу звучали песни и романсы Гершвина, Грига, Бетховена и других великих композиторов (музыкальным оформлением занималась пианистка Ольга Шарыкина, она же выступила концертмейстером дипломного спектакля). Режиссер так построила все мизансцены, чтобы любые песня или романс органично вписывались в первое профессиональное представление молодых вокалисток. Да и из пьесы было взято лишь первое действие — для отметки в дипломе в среднем учебном заведении этого достаточно.

Так получилось, что нынешний выпускной курс представлял лишь прекрасный пол. Поэтому и все мужские роли пришлось переделать на женские. И вместо профессора Хиггинса появилась мисс Хиггинс, а вместо полковника Пикеринга — некая Леди, неравнодушная к фонетике. Этот женский мир цветочниц и любительниц фонетики разбавляли уличные музыканты?— в этой роли успешно выступили студенты и студентки первого курса как вокального, так и инструментальных отделений.

По словам педагога, все декорации будущие артисты придумывали сами, соорудив лондонскую площадь перед Ковент-Гарденским рынком и собором святого Павла из стульев самого разного калибра, которых хватило и на скамейки, и на храмовые колонны. Да и одевались для представления дипломницы по своему разумению. Кто вышел в нарядном, если исполнял роли богатых леди, как, например, Ирина Чувайкина и Дарина Воронцова. Ведь им надо актерски передать каприз и высокомерие. А вот главные леди, Хиггинс и Пикеринг (Карина Филиппова и Мария Благушина), были вполне демократичны: ученые женщины, понятно. Анна Андреева, исполнительница роли Элизы Дулиттл, ожидаемо не расставалась с цветочной корзинкой и мятой шляпкой.

Они все очень волновались. Актерское мастерство для вокалистов сегодня, как известно, не просто прикладной предмет — в оперных постановках уже не дадут «только попеть», у режиссеров на этот счет давно иное мнение. Не говоря об опереттах, где половина действия?— это драматические мизансцены. И то, чему их научили в училище,?— основа для дальнейшего обучения, которое длится почти всю жизнь.

Всего на сцену вышли семь дипломниц, получив свои пятерки. Как пояснила Надежда Кириллова, это оценка не столько за итоговый спектакль, сколько за работу всего года, а то и всего времени обучения. Летом все выпускницы готовятся поступать в музыкальные вузы страны. В основном это консерватории в Казани, Нижнем Новгороде и Москве.

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Сегодняшним вокалисткам мало уметь хорошо петь, надо еще и отлично сыграть свою роль.