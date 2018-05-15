Информацию надо проверять

На вчерашней правительственной планерке Глава республики Михаил Игнатьев попросил заместителя министра внутренних дел по Чувашии Леонида Вакса дать информацию о недавнем инциденте с участием его сына Ивана.

Как доложил замминистра, 7 мая около 22 часов 15 минут возле Чувашского театра оперы и балета произошел конфликт между четырьмя несовершеннолетними молодыми людьми в возрасте от 15 до 17 лет, знакомыми между собой. Сообщение о драке поступило от Ивана Михайловича Игнатьева, 1997 года рождения. В ходе конфликта двое несовершеннолетних получили незначительные телесные повреждения. Игнатьев участия в драке не принимал, соответственно повреждений не наносил, равно как и сам их не имел. Он просто разнимал участников.

В настоящее время участники драки проходят судебно-медицинскую экспертизу, ее результаты будут известны в ближайшие дни. После чего будет приниматься процессуальное решение. Тем не менее в ряде публикаций СМИ уже и виновные назначены, что просто невозможно до окончания процессуальных действий. «Мы расцениваем это как давление на органы внутренних дел и вмешательство в эти действия. Исходя из собранных материалов, где, кстати, все участники конфликта с одной и с другой стороны дают совершенно одинаковую картину, то есть мы можем говорить, что на сегодняшний день картина установлена. Предварительная оценка говорит о том, что в течение недели решение по данному материалу будет принято», — сказал замминистра.

Как отмечает уполномоченный по правам человека в Чувашской Республике Надежда Прокопьева, об обстоятельствах любого правонарушения можно говорить только после официальной информации уполномоченных правоохранительных органов по результатам проведенной ими проверки. «Любая непроверенная неофициальная информация об обстоятельствах того или иного правонарушения, тем более размещение такой информации в СМИ, может повлечь за собой нарушение прав человека, а также нанести тем или иным лицам моральный или иной вред», — сказала омбудсмен.