В Чебоксарах обсудили повышение стоимости питания в школах и детских садах

Что в тарелке у школьника?

Сколько должен стоить школьный завтрак?.. А обед в детском саду?.. Не такие уж простые это вопросы — надо ведь и здоровое полноценное питание детям обеспечить, и о родительских кошельках подумать. Последний раз повышение стоимости питания в чебоксарских школах проходило в 2016 году, в детских садах — аж в 2014-м. А инфляция с того же 2014 года составила 34,5%. Сильно выросли закупочные и потребительские цены на товары, включенные в прожиточный минимум.

Эти цифры на встрече с горожанами в рамках проекта «Открытое образование» озвучил на днях начальник управления образования администрации города Чебоксары Дмитрий Захаров. Он рассказал и о том, что делается в городе для обеспечения детей качественным сбалансированным питанием: реализован проект «Школьное питание», в 49 образовательных учреждениях введена система свободного выбора блюд (так называемый «шведский стол»), модернизированы пищеблоки во многих детсадах…

Питание в школах и детсадах сбалансированное, калорийное и достаточно разнообразное. Меню составлено с учетом всех санитарных норм и мнения родителей. Но цены на продукты растут, и чтобы дети питались так же полноценно и дальше, городские власти предлагают увеличить родительскую плату в детсадах до 115 руб. (из которых 106 — на питание). В школах же для учеников 1-4-х классов планируется поднять стоимость завтрака до 21 руб., обеда — до 54 руб. (всего — 75 руб.). В 5-11-х классах завтрак будет стоить 25 руб., обед — 60 руб. (всего 85 руб.).

«Мы рассчитали стоимость питания, учитывая прогнозируемый уровень инфляции до 2020 года. Согласно данным Росстата, инфляция будет в пределах 4%. С учетом прогнозируемой инфляции мы считаем, что повышение цен нас вполне обеспечит как минимум до 2020 года», — сказал Дмитрий Захаров.

Рост расходов никого не радует, но большинство собравшихся на встречу родителей поддержало предложение городских властей. Общее мнение выразил отец четверых детей Александр Пашков: «Я хотел бы поддержать предложение по поднятию стоимости питания, так как прекрасно понимаю, что это залог их здоровья в будущем, им необходимо правильно питаться».

Детей из малообеспеченных семей будут поддерживать и дальше — из бюджета города в 2018 году на питание 9402 обучающихся детских садов и школ выделено 63 млн руб. С учетом увеличения стоимости питания дополнительная потребность в средствах на год составит более 27 млн руб. (27,12 млн руб.), сообщают городские власти. Повышение стоимости родительской платы в детских садах ожидается с 1 июля, в школах — с 1 сентября этого года.

Екатерина Орлова, Анна Лобанова, студентки ЧГУ

фото mosaica.ru

Школьный общепит дорожает и в других регионах. В конце прошлого года цены подняли в Нижнем Новгороде (по данным местных СМИ, в среднем более чем на 20 рублей) и в Казани (в среднем на 8 рублей).

НАША СПРАВКА

Сегодня в Чебоксарах предельная стоимость завтрака и обеда в школах составляет всего 65 руб. для учеников 1-4-х классов (19+46 руб.) и 69 руб. — для 5-11-х классов (23+46 руб.). Средняя стоимость питания по системе «шведского стола» — 65 руб. А в детских садах родительская плата за присмотр и уход составляет 91,15 руб. (из них 84,13 руб. — приобретение продуктов питания, 7,02 руб. — приобретение средств хозяйственно-бытового обслуживания).