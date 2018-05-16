С квартирой вышел «прокол»

Бывшая глава Тобурдановского сельского поселения Канашского района признана виновной в превышении должностных полномочий, сообщает СУ СКР по Чувашии.

В феврале 2012 года в селе Тобурданово чиновница обеспечила незаконную регистрацию своего мужа, не состоявшего в очереди на жилье и никогда в нем не нуждавшегося, в квартире многоквартирного дома, который еще в декабре 2006 года был признан непригодным для проживания по причине аварийного состояния и подлежащим сносу.

Благодаря этому супруг был включен в список лиц для переселения в рамках республиканской адресной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда. А из регионального и районного бюджетов на эти цели выделили свыше 1,3 миллиона рублей. В итоге глава по фиктивному договору социального найма от имени возглавляемого сельского поселения предоставила супругу квартиру в новом доме, построенном в рамках указанной программы.

Однако спустя два дня договор соцнайма был расторгнут, а квартира переведена в специализированный жилищный фонд сельского поселения. Как выяснилось в ходе следствия, этот жилищный сценарий супруги хотели провернуть изначально (по инициативе главы). В аварийном доме одна из шести квартир пустовала, так что же добру пропадать… Только вот бюджетные деньги на такие проделки программой по переселению граждан не предусмотрены.

За превышение должностных полномочий и причиненный бюджету (в основном — республиканскому) крупный денежный ущерб суд приговорил бывшую чиновницу к штрафу в 150 тысяч рублей. Приговор суда вступил в законную силу.