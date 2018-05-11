На репетиции главного парада

Перед главным праздником страны лучшие воспитанники окружных кадетских корпусов посетили генеральную репетицию Парада Победы в Москве.

Поездкой в столицу за хорошую учебу были награждены и 10 воспитанников Чувашского кадетского корпуса имени Героя Советского Союза А.В. Кочетова.

По словам ребят, вернувшихся из поездки, в шествии приняли участие более 12 тысяч человек личного состава Вооруженных Сил России. По брусчатке Красной площади проехало свыше 150 единиц техники, в том числе новейшие образцы вооружения, среди которых были боевые роботы семейства «Уран» и грозные «Терминаторы», показавшие свою эффективность в Сирии. Правда, из-за сильной облачности в тот день были отменены полеты истребителей и беспилотных летательных аппаратов.

«И все же кадеты были просто поражены масштабами и зрелищностью репетиции главного парада страны», — поделился впечатлениями руководитель делегации Александр Мокин. А потом школьники посетили Кремль, музей Вооруженных Сил, парк «Зарядье». Запоминающейся стала экскурсия по Музею отечественной военной истории в Истринском районе Подмосковья, который известен своей уникальной коллекцией техники военных лет.