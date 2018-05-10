В деревне Хозакасы открыт памятник фронтовикам

Стела в память о земляках, воинах Великой Отечественной войны торжественно открыта 8 мая в деревне Хозакасы Красноармейского района. В церемонии участвовал вице-премьер — министр сельского хозяйства республики Сергей Артамонов.

87 жителей деревни защищали Родину. 47 из них остались на полях сражений, 40 вернулись домой. И ни одного из них уже тоже нет в живых… Долгие годы памятника ратникам в деревне не было, и вот несколько лет назад местные активисты во главе с деревенским старостой Валерием Ивановым взялись за его создание. Инициативу поддержал глава Красноармейского сельского поселения Андрей Лаврентьев.

Первоначально хотели соорудить памятник только на личные пожертвования односельчан. Но в прошлом году появился указ Главы республики о реализации проектов общественной инфраструктуры на основе местных инициатив, известный как проект инициативного бюджетирования с участием средств населения. В нем предусматривались в том числе сооружение и ремонт памятников фронтовикам.

Администрация поселения при поддержке районной администрации подала заявку на строительство памятника в Хозакасах и получила одобрение. Более 52 тыс. рублей было выделено из республиканского бюджета в рамках проекта, 17,6 тыс. – из районного. Еще почти столько же пожертвовали жители деревни, откликнувшиеся на призыв.

И вот в канун великого праздника Победы стела взметнулась ввысь в центре деревни… На торжество собрались все Хозакасы, приехали уроженцы деревни, проживающие в городе. Сельчан поздравили с праздником Сергей Артамонов, глава районной администрации Александр Кузнецов, ветеран тыла местный житель Мин Николаев. Разрезана алая лента, и сельчане понесли цветы к подножью памятника. Затем гости вместе с маленькими хозакасинцами заложили вокруг стелы аллейку из молодых сосенок.

Как рассказал журналистам Сергей Артамонов, на территории республики находятся 1216 памятников воинам Великой Отечественной, 1150 памятник – в сельской местности. В рамках проекта инициативного бюджетирования ко Дню Победы сооружено заново и реконструировано 7 памятников. Кроме Хозакасов, также в деревне Тарабаи Красночетайского района, деревне Яблоновка Шемуршинского, деревне Кильдишевского Ядринского, в селе Междуречье Алатырского, в деревне Хорнзор Вурнарского, деревне Кульгеши Урмарского районов.

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