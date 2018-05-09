Слава победителям! Фото

Автор: Ольга КазаковаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

На парад в Чебоксарах пришли несколько десятков тысяч людей. Фото

Реющее на ветру Знамя Победы в самом сердце Красной площади в Чебоксарах, гвоздики в руках ветеранов, счастливые и радостные лица… На торжественном параде в чувашской столице в ознаменование 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне сегодня собрались тысячи людей.

Главными героями этого поистине всенародного праздника стали, конечно, участники и ветераны войны. Сразу после возложения цветов к Вечному огню убеленных сединами, немного растерявшихся от всеобщего внимания фронтовиков и тружеников тыла в автобусах доставляли на Красную площадь. Там для них приготовили самые лучшие зрительские места. На многих были светлые кепки – день выдался солнечным, поэтому ветеранов снабдили головными уборами и водой. Рассаживаться помогали социальные работники и волонтеры, невдалеке дежурили медики.

К ветеранам с орденами и медалями на груди то и дело подходили детишки с родителями и просили сфотографироваться. Убеленным сединами бабушкам и дедушкам малыши дарили гвоздики, громко поздравляли с праздником и желали здоровья. А пятилетний Артур Алтынов вместе с мамой пришел на Красную площадь с целым букетом гвоздик и пакетом конфет. Сладкое он припас не для себя – вместе с мамой угощал героев. «Каждый год мы приходим на парад, — успела рассказать мама мальчика Надежда. – Каждый раз, когда я смотрю на стариков, у меня мурашки по коже: сколько же им пришлось пережить. И себе задаю вопрос: а мы сейчас смогли бы…?»

Заботой окружали стариков волонтеры. Ребята из Волонтерского центра Чебоксар и движения «Волонтеры Победы» вручали растроганным ветеранам детские рисунки, поделки и пожелания от школьников мира и здоровья, оформленные в виде солдатского письма-треугольника. Как рассказала координатор Дарья Курносова, эти небольшие сувениры изготовили воспитанники детских садов в и школ города во время прошедших накануне акций «Письмо Победы» и «Рисунок Победы».

На Красной площади тем временем было уже все готово к торжественному прохождению сводного полка Чебоксарского гарнизона и военной техники. С трибун чебоксарцев поздравили Глава Чувашии Михаил Игнатьев, глава Чебоксар Евгений Кадышев, почетный гражданин Чебоксар, ветеран завода «Промтрактор» Иван Долгушин и ученики чебоксарской кадетской школы имени генерал-майора милиции В.А. Архипова Альфия Камалетдинова и Станислав Путяков.

В этот раз в параде приняли участие более 20 расчетов и около 60 единиц техники. Принимал парад военный комиссар Чувашии полковник Александр Мокрушин, командовал – его заместитель полковник Александр Исаев. Открыли парад дети. Сначала маршем прошли юные барабанщицы детской полицейской академии, а затем на площадь вышла знаменная группа. Они вынесли штандарты 139, 140, 141 и 324 стрелковых дивизий, которые были сформированы в годы войны в Чувашии. Под флагом всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия» чеканили шаг юнармейцы, передав затем эстафету представителям ветеранских организаций и силовых ведомств республики.

Самой красочной частью праздника стал парад военной техники. Перед чебоксарцами проследовал бронированный автомобиль «Тигр», состоящий на службе бойцов «ОМОН». Мощная машина заставила всех сразу вооружиться телефонами. С достоинством «прошлись» по главной площади образцы исторических и современных машин, а появление знаменитого танка Т-34 (по такому случаю его, как водится, сняли с постамента) заставило приподняться со своих мест даже ветеранов. Они отдавали честь боевой машине и кричали «Ура!».

В «воздушном» параде приняли участие 20 парашютистов, выпрыгнувших с двух АН-2 и двух самолетов «Цессна». Спортсмены-парашютисты (на счету некоторых из них более тысячи прыжков) спустились с неба с флагами России, Чувашии и красным стягом Победы, аккуратно приземлившись на небольшом пятачке площади.

С ревом пронеслись чувашские байкеры из клуба «Ночные волки», под предводительством желтой «копейки», до сих пор служащей в ГИБДД, проехались ретро-автомобили. Финальной точкой торжественного парада стал выход на Красную площадь многотысячного «Бессмертного полка». Толпу с портретами ушедщих героев в руках люди на площади встречали с криками «УРА!»

Фоторепортаж Максима Васильева:

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