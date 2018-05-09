«Бессмертный полк» объединил десятки тысяч жителей Чувашии. Фото

Автор: Елена ТрыВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В строю герое

Табаковы, Николаевы, Даниловы, Бирюковы, Васильевы, Федоровы, Лазаревы – все эти чебоксарские семьи уже не первый год в День Победы собираются у Национальной библиотеки Чувашии, чтобы пройтись с двумя десятками портретов своих родственников, защищавших Родину и ковавших победу в тылу.

«Каждое 9 Мая мы с гордостью встаем с фотографиями родных героев в строй, — рассказал предприниматель Борис Данилов. – И, несмотря на то, что их уже нет в живых, мы храним о них память и передаем из поколения в поколение. Дети, племянники, внуки, правнуки тех, кто изображен на этих портретах, могут многое рассказать о них. Вот, например, мой дед Данил Николаевич Табаков из Урмарского района, призванный на войну в 1942-м году, попал в 62-ю морскую бригаду, которая в июле 42-го года участвовала в защите Северного Кавказа. В августе-сентябре в районе города Моздок шли тяжелые бои у реки Терек, получил тяжелое ранение и попал в госпиталь. Потом освобождал Донбасс, Запорожье и снова был тяжело ранен. В январе 44-го его демобилизовали».

«А я хорошо помню Данила Николаевича, на войне он почти потерял слух, и когда он заходил, бывало, в гости, писал нам, детям, буквы на запотевшем окне, так мы и общались», — поделилась воспоминаниями его племянница Лидия Николаева. Ее отец Георгий Табаков также был участником Великой Отечественной войны.

Среди портретов фронтовиков особо выделался снимок младшего брата Табаковых Семена с маленьким сыном на руках, державшим в своих ладошках ложку. «В первые же дни войны Семен был ранен и попал в плен, — поведал Борис Николаевич. — Страшно говорить, какие беды пришлось ему там вынести. С третьего раза ему удалось сбежать из концлагеря, и он попал в партизанский отряд, в котором сражался с фашистами почти до окончания войны. И еще много всего потом пришлось вытерпеть за то, что был военнопленным…  А на руках Семен держит своего долгожданного первенца сына Германа. Обоих уж нет в живых».

На обороте портретов, что держали потомки победителей Табаковых,  были приклеены листочки со словами песен военных лет. «Будем все вместе петь – это у нас своеобразный флешмоб», — объяснил Борис Данилов и повел своих родных в строй.

В ряды «Бессмертного полка» впервые встала Наталья Гордеева с дочерью Еленой Гавриловой. Они принесли с собой портреты дедушки Юрия Оржебовского, восстанавливавшего в годы войны электроаппаратный завод, эвакуированный из Харькова, и его супруги Анны Ивановны, расстрелянной за участие в подполье фашистами.

Единственную фотографию своего деда, пулеметчика Алексея Петровича держала в руках Светлана Лабутина. Спустя многие годы потомки пропавшего без вести фронтовика узнали, что он погиб 22 июня 1942-го года и похоронен в братской могиле. Светлана мечтает побывать на месте захоронения…

Тысячи портретов, за каждым из которых своя история, несли в колонне  взрослые и дети. То тут, то там раздавалось громкое «Ура!», в строю играла гармошка и слышались любимые песни – «Катюша», «День Победы», «Синий платочек». Легендарные мелодии звучали по всему маршруту. Участников «Бессмертного полка» приветствовали на площади Республики.

К шествию присоединился и Глава Чувашии Михаил Игнатьев с портретом отца Василия Игнатьевича, служившего на Балтийском флоте и удостоенного государственных наград – «За оборону Ленинграда» и «За боевые заслуги».

Среди участников в солдатской гимнастерке, пилотке и, к счастью, не на шпильках, а в удобных белых кроссовках шла «Мисс Россия» Юлия Полячихина с фотографией своего прадедушки Валентина Ермолаевича, который сражался с японцами на Дальнем Востоке. В акции студентка участвует уже второй год. «Бессмертный полк» — это возможность сказать спасибо нашим воинам, — на ходу поделилась Юлия. – Благодаря тем, кто сейчас на этих портретах, мы живы. К сожалению, участников и свидетелей той войны становится меньше, но думаю, те, кто сейчас идет в этом строю, сделают все, чтобы  память о настоящих героях жила вечно».

Бурными овациями встречали шествие «Бессмертного полка» на Красной площади. А к строю все еще присоединялись новые лица. Конечной остановкой полка в этом году был Речной порт, где всех участников акции ждал концерт. По предварительным данным, акция «Бессмертный полк» в Чебоксарах собрала более 30 тысяч горожан. А по всей республике она объединила более 95 тысяч жителей Чувашии. 

 

Фоторепортаж Олега Мальцева:

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