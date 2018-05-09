В Чебоксарах День Победы начался с возложения цветов к Монументу Воинской Славы

9 мая в Мемориальном комплексе «Победа» г. Чебоксары в память о защитниках Отечества, павших в Великой Отечественной войне, состоялась традиционная церемония возложения цветов к Вечному огню у Монумента Воинской Славы.

Почетными участниками памятной церемонии стали ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла.

В мероприятии приняли участие Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев, Председатель Государственного Совета Чувашской Республики Валерий Филимонов, член Совета Федерации Российской Федерации Вадим Николаев, Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики Иван Моторин и члены Кабинета Министров Чувашской Республики, депутаты Государственного Совета Чувашской Республики, главный федеральный инспектор по Чувашской Республике Геннадий Федоров и руководители территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по Чувашской Республике, руководство города Чебоксары и депутаты городского Собрания, преосвященнейший Игнатий, епископ Мариинско-Посадский, викарий Чебоксарской епархии, Председатель Духовного управления мусульман Чувашской Республики Мансур Хайбуллов, ветераны боевых действий в Республике Афганистан, участники контртеррористических операций по установлению конституционного порядка на Северном Кавказе, представители политических партий, общественных организаций, учащиеся кадетской школы и жители города.

Отдавая дань памяти героям самой страшной войны ХХ века, участники мероприятия почтили погибших минутой молчания, после чего возложили цветы и венки к Вечному огню. Затем в часовне Святого Иоанна в честь памяти жертв Великой Отечественной войны прошла Панихида по убиенным воинам.

Михаил Игнатьев также возложил цветы к памятнику воинам-интернационалистам, погибшим в Афганистане, и Монументу воинам, погибшим в локальных конфликтах на Северном Кавказе.

По окончании церемонии Глава республики пообщался с ветеранами, тепло поблагодарил за Великую Победу, за героизм и безмерное мужество во время войны, за ратные подвиги в военные и послевоенные годы.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики