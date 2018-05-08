«Мы обязательно добьемся успеха!»

Владимир Путин вступил в должность Президента России

«Считаю своим долгом и смыслом всей своей жизни сделать все для России, для ее настоящего и будущего — мирного и процветающего, для сбережения и продолжения нашего великого народа, для благополучия в каждой российской семье. Заверяю вас: целью моей жизни, работы будет, как и прежде, служение людям, нашему Отечеству. Для меня это превыше всего».

Эти слова Владимир Путин произнес вчера сразу после торжественной присяги при вступлении в должность Президента России. А всю его короткую инаугурационную речь можно назвать своеобразной программой действий на предстоящий шестилетний срок — каким глава государства видит будущее страны, что считает для себя самым важным и как надеется добиться позитивных перемен.

…Если же по порядку, то задолго до дня инаугурации шли споры, как именно она будет происходить. Предположений было много, но большинство наблюдателей сходилось на том, что церемония будет мало отличаться от предыдущей, состоявшейся в 2012 году. То же место, Большой Кремлевский дворец, традиционный проход главы государства через три зала с многочисленными гостями, принесение присяги, инаугурационная речь и выход на Соборную площадь. Разве что не будет проезда на автомобильном кортеже — в прошлый раз Владимир Владимирович «переезжал» из Дома правительства в Кремль, а теперь он там работает.

Но проезд все же состоялся — глава государства проехал по территории Кремля на новом отечественном представительском автомобиле, разработанном по программе «Кортеж». А до этого — еще одно новшество — в прямой трансляции можно было увидеть, как Владимир Владимирович выходит из своего рабочего кабинета, и «проследовать» за ним по залам и коридорам президентской резиденции.

Дальше все действительно было схоже с предыдущей церемонией. Выйдя из автомобиля, глава государства вошел в Большой Кремлевский дворец, где собрались приглашенные на церемонию депутаты и сенаторы, судьи Конституционного суда, губернаторский корпус, представители бизнеса, политические, общественные, религиозные и культурные деятели. В числе приглашенных был Глава Чувашии Михаил Игнатьев, а также наши земляки, доверенные лица Владимира Путина на выборах 18 марта Владимир Иванов, Елена Барсукова, Николай Казаков.

После того, как Путин принял президентский знак и принес присягу в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца, председатель Конституционного суда Валерий Зорькин объявил, что Владимир Владимирович вступил в должность Президента России на новый срок. Тогда и настала очередь инаугурационной речи. Что же сказал глава государства?

Россия должна быть современной и динамичной, должна быть готова смело принимать вызовы времени и так же энергично отвечать на них, считает Президент. Нам нужны прорывы во всех сферах жизни, а такой рывок способно обеспечить только свободное общество, «которое воспринимает все передовое и отторгает несправедливость, косность, дремучее охранительство и бюрократическую мертвечину».

Мы должны использовать все имеющиеся возможности для экономического, технологического прорыва. «Новое качество жизни, благополучие, безопасность, здоровье человека — вот что сегодня главное, вот что в центре нашей политики. Наш ориентир — это Россия для людей, страна возможностей для самореализации каждого человека», — сказал глава государства. При этом важно понять, что ведущая сила преобразований — это все мы, граждане России.

Мы должны использовать все имеющиеся возможности для экономического, технологического прорыва. «Новое качество жизни, благополучие, безопасность, здоровье человека — вот что сегодня главное, вот что в центре нашей политики. Наш ориентир — это Россия для людей, страна возможностей для самореализации каждого человека», — сказал глава государства. При этом важно понять, что ведущая сила преобразований — это все мы, граждане России.

Президент напомнил, что в 1990­е и в начале 2000­х годов на долю нашего Отечества и наших людей выпали очень тяжелые испытания. Но за более чем тысячелетнюю историю Россия не раз сталкивалась с эпохами смут и испытаний и всегда возрождалась, как птица феникс. Она достигала таких высот, которые другим были не под силу, а для нашей страны, напротив, становились новым трамплином для дальнейшего мощного рывка вперед.

«Убежден, что и сегодня мы добьемся прорыва, ведь мы — одна мощная команда, которой по плечу любые, даже самые сложные, задачи. И пусть любовь к Отечеству, все лучшее, что есть в человеке, вдохновляет каждого из нас на поиск, на самосовершенствование — для личного успеха, для работы ради своей семьи, вдохновляет на общий напряженный труд для благополучия родной страны. Мы обязательно добьемся успеха! Верю, так и будет. Сделаю для этого все, что в моих силах», — закончил Владимир Путин.

фото kremlin.ru

«Вступая в должность Президента России, особенно остро осознаю свою колоссальную ответственность перед каждым из вас, перед всем нашим многонациональным народом», — скажет через несколько минут Владимир Путин.

МЕЖДУ ТЕМ

Михаил Игнатьев:

Чувашия готова к реализации нового майского Указа Президента России

Церемония официального вступления Владимира Путина в должность Президента России — это значимое историческое событие международного уровня, отметил после инаугурации Глава Чувашии Михаил Игнатьев. «Президент РФ является гарантом стабильности в обществе, уверенного развития страны без потрясений. Уровень поддержки, которую оказывают Владимиру Владимировичу Путину граждане России, — это яркое свидетельство единства многонационального народа нашей великой страны», — подчеркнул он.

Михаил Игнатьев также прокомментировал подписанный вчера Президентом РФ новый майский указ, в котором определены приоритетные национальные цели развития России на период до 2024 года. «По всем основным направлениям, определенным Владимиром Путиным в качестве приоритетов, у республики есть хорошие заделы», — подчеркивает Михаил Игнатьев.

В 2017 году продолжительность жизни населения достигла исторического максимума за все годы наблюдения в республике и составила 72,7 года. На протяжении ряда лет Чувашская Республика демонстрирует наиболее низкие показатели младенческой смертности.

Чувашия стала первым регионом в России, где была создана широкая сеть офисов общеврачебной практики. Самое пристальное внимание уделяется улучшению качества окружающей природной среды, повышению экологической безопасности. У нашей строительной отрасли есть все возможности для решения поставленных главой государства задач. Сельское хозяйство республики является привлекательной для инвестиций отраслью, которая демонстрирует устойчивую положительную динамику. Есть результаты работы в Чувашии и по другим направлениям, обозначенным в Указе Президента России.

«Желание созидать, добиваться большего характеризует народ Чувашии. А сильная сплоченная команда, нацеленная на результат, — залог успешного выполнения поставленных перед нами руководством страны задач», — подчеркивает Глава республики Михаил Игнатьев.

Григорий Иванов