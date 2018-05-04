Снова весна, снова Победа

Чувашия готовится к 9 Мая

Считанные дни остаются до празднования 73-й годовщины Великой Победы. По всей республике приводят в порядок мемориалы и памятники, поздравляют ветеранов, готовят праздничные программы. Степень готовности региона к знаменательной дате обсудили вчера в правительстве Чувашии. Заседание рабочей группы в режиме видеосвязи с руководителями районов и городов провел Глава республики Михаил Игнатьев.

Как сообщил министр труда и социальной защиты Чувашии Сергей Димитриев, накануне праздника в домах ветеранов провели проверку условий жизни. Наиболее нуждающимся помогли с ремонтом квартир и домов. Так, на проведение ремонта властями Чебоксар было выделено более 1,5 млн рублей, Новочебоксарска — более 200 тысяч рублей. В конце прошлой недели ветеранам войны начали вручать подарочные наборы (это коробка конфет, вафельный торт и полотенце) и именные поздравления Главы Чувашии.

А с 3 по 12 мая на пригородном и межмуниципальном транспорте в пределах республики проезд для ветеранов войны будет бесплатным. Участники и инвалиды Великой Отечественной войны, а также сопровождающие их лица смогут воспользоваться пригородным железнодорожным и автомобильным транспортом (кроме такси) неограниченное число раз. Как сообщил министр транспорта Чувашии Владимир Иванов, для приобретения билета необходимо обратиться в кассы перевозчика и иметь при себе паспорт или удостоверение инвалида или участника Великой Отечественной войны с фотографией. Акция проводится в республике уже не первый год, поэтому сбоев в обеспечении проездом ветеранов быть не должно, выразили уверенность на совещании.

Более 2,5 тыс. праздничных мероприятий по чествованию ветеранов Великой Отечественной войны пройдут в республике

Во всех районах и городах республики активно поддержали и всероссийскую акцию «Георгиевская лента». В Чебоксарах, например, до 9 Мая волонтеры планируют раздать около 40 тысяч черно-оранжевых лент. Множество мероприятий пройдет с участием молодых людей. Так, 7 мая в 18.00 на площади Республики в Чебоксарах тысяча юношей и девушек выстроятся в надпись: «Мы помним». Парадом пройдут по Красной площади около двух тысяч дошколят (8 мая в 10.00), а затем за ними проследуют 60 парадных расчетов юнармейцев из школ города. А вечером чебоксарцы снова споют вместе со всей страной «Песню Победы».

Всенародное шествие «Бессмертный полк» 9 Мая поддержат также по всей республике. В Чувашии в этом году акция пройдет уже в шестой раз, по предварительным данным, в колонны с портретами родных, погибших на полях сражений, встанут более 90 тысяч жителей республики.

Главный парад по традиции пройдет в столице Чувашии. В День Победы на Красной площади в Чебоксарах соберутся около 500 ветеранов войны — как чебоксарцы, так и жители других районов и городов республики. А в Батыревском и Козловском районах, Чебоксарах, Новочебоксарске, Алатыре и Канаше праздничные мероприятия увенчают салют Победы и фейерверки.

Особое внимание участники совещания уделили состоянию воинских памятников и мемориалов. Сегодня в республике насчитывается 1316 мемориальных объектов, из них почти треть установлены до 1970-х годов прошлого века и нуждаются в серьезной реконструкции. Глава республики поручил главам муниципалитетов привести все памятники в порядок и лично выехать и проверить, как выполнена работа.

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Между тем

Во время праздничных мероприятий 9 Мая в Чебоксарах на участках некоторых дорог ограничат движение и стоянку автотранспорта. Работу общественного транспорта продлят до полуночи. О времени действия ограничения и участках дорог, которые будут перекрыты, а также о местах запрета парковок читайте на сайте «СЧ».

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