Чувашия встречает Первомай. Фото

С утра горожане устремились к местам сбора: жители Калининского района – к Дому радио, Ленинского – к школе №10, Московского – в сквер имени В. И. Чапаева. На этом месте встречи, которое на протяжении десятилетий каждое первое мая изменить нельзя, они слились в единую мощную колонну, чтобы двинуться по центральному проспекту Ленина на Красную площадь.

Настроение поднимает музыка со сцены, установленной на перекрестке с улицей Николаева. Как бы в знак преемственности из динамиков звучат «Москва майская» и «Широка страна мой родная» вперемежку с группой «Любэ» и другими современными песнями. Собравшиеся подпевают выступающим со сцены артистам. Иные подтанцовывают – не от холода: погода хотя и не солнечная, но вполне майская. На лицах улыбки, кругом смех и шутки.

Вскоре появляется Глава республики Михаил Игнатьев. Пообщавшись с собравшимися, вместе с председателем Госсовета Чувашии Валерием Филимоновым и депутатами Госдумы РФ Николаем Маловым и Леонидом Черкасовым, он встает в первые ряды колонны. Рядом – глава города Чебоксары Евгений Кадышев и глава горадминистрации Алексей Ладыков. Здесь же профсоюзные лидеры республики и города – официальным организатором демонстрации являются профсоюзы столицы. Ведь Первомай зародился когда-то как акция в защиту прав трудящихся.

В авангарде колонны – волонтеры с огромными полотнищами флагов России, Чувашии и Чебоксар. За ними — городской духовой оркестр. Пожалуй, никакая мощная фонограмма не заменит, «трубачом выдуваемую медь». (Лично я хожу на демонстрации во многом ради того, чтобы вновь услышать эти звуки, вызывающие ни с чем не сравнимое чувство подъема).

Впрочем, музыкальное сопровождение было организовано на всем пути следования колонны. На каждой остановке ее встречали песнями артисты, танцоры. Так что музыка не умолкала по всему проспекту.

Олег Ладыгин, ветеран гражданской авиации:

— Мне как представителю старшего поколения нравятся все майские праздники. В первомайских демонстрациях участвую с детства. В перестроечное время они как бы потерялись, но потом снова возродились. И сейчас у меня настроение такое же, как и прежде. Мне немало лет, но с колонной пройду до самой Красной площади.

В колонне – рабочие, строители и учителя, врачи и ученые, служащие и студенты, работники транспорта и связи, культуры и спорта. На транспарантах – надписи «Достойному труду — достойную зарплату!», «Нет серым зарплатам!», «Профсоюзы – за справедливость!», «Отечественное машиностроение на мировой уровень!», «Росту цен – опережающий рост зарплаты!».

Вот колонна сворачивает на улицу Воробьева, затем на Красную площадь, где на центральной сцене также звучит музыка и выступают артисты. Следом за руководством республики и города первой на площадь ступает колонна Калининского района. Здесь сосредоточены крупные промышленные предприятия. Ведущие праздника приветствуют работников агрегатного завода, компании «Техмашхолдинг», завода промышленного литья, Чувашхлебопродукта и многих других организаций. Следом идут представители Ленинского и Московского районов. Здравицы звучат в честь работников АО «ЭЛАРА» и завода имени В.И. Чапаева…

Раиса Захарова, больничная санитарка:

— Я советских лет рождения, хорошо помню те первомайские демонстрации. Было, конечно, весело. Потом на демонстрации, честно говоря, ходила не всегда. А нынче вот пришла с радостью. И знаете почему – с 1 мая моя зарплата вырастет на две с половиной тысячи рублей – это почти месячная моя квартплата. «Минималку» ведь повысили до 11 с лишним тысяч. Не подумайте, что я такая меркантильная, но ведь когда чувствуешь заботу о себе не только со стороны мужа, но и государства, жить становится веселей. Первомай — праздник защиты прав трудящихся, а это и есть осязаемая защита. А праздник нынче действительно замечательно проходит. Вот «подемонстрируем» с мужем, потом на дачу к детям поедем на шашлыки…

Алиса Яковлева, студентка института культуры:

— Нынче я второй раз пришла на демонстрацию. Скажу честно, об истории праздника знаю мало, обещаю узнать. Но главное – настроение праздничное. Мы тут вместе с друзьями по институту, родственниками. Ощущения такие, будто здесь сегодня все друг другу родственники.

Владимир Ткаченко, заслуженный архивист России:

— Нынешний Первомай стал практически таким, какими был раньше. С детства помню это настроение, запах маминых пирогов… Как–то раз участвовал даже в демонстрации на Красной площади в Москве. И сегодня у меня как бы всплыли эти чувства. А что касается самого праздника, я рад, что он снова возродился в полную силу – говорю как историк.

Во второй половине дня праздник продолжился в городском детском парке имени А. Г. Николаева и в Лакреевском лесу. Здесь стартовал фестиваль «Музыкальная весна» с участием духового оркестра, а в детском парке – анимационная программа для детей. Ну а под занавес на Красной площади вечером в праздничном концерте должна выступить известная группа « Праздничные мероприятия проходят во всех городах и районных центрах Чувашии.