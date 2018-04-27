История республики на страницах «СЧ»

О скромных героях повседневности и судьбах диких зверей

70 лет назад

25 апреля 1948 года

Братья-охотники

«Много лет братья Красновы из села Хормалы Ибресинского района занимаются охотой на хищного зверя. В нынешнюю зиму они истребили восемь волков. За сданные шкуры им выданы денежное вознаграждение в сумме 2400 рублей и 4 овцематки от колхозов «Герой» и «Красный водник». За охотничий сезон в этом году они добыли 3 куницы, 50 белок, 700 кротов и 2 норки.

В течение нескольких лет братья-охотники уничтожили более 40 волков».

Семена из кочерыжек

«Что можно сделать с кочерыжкой, вырезанной из кочана капусты? В лучшем случае ее можно очистить и дать ребятам покушать. Однако юннаты Сойгинскойсемилетней школы Алатырского района нашли лучшее применение капустной кочерыжке. Они из внутрикочанных кочерыжек получили семена капусты. Кочерыжки, вырезанные из кочана и посаженные юннатами на десятиметровую грядку, развили корни и стебли и дали 4 кг отличных семян».

60 лет назад

23 апреля 1958 года

«Этот снимок сделан 21 апреля в момент сплошного ледохода на Волге у Чебоксар. За последние сутки уровень воды повысился на 28 см, а с начала прибыли он достиг 710 см.

По последним данным, 24 апреля из Горького предполагается отправление первого парохода вниз по Волге. Навигацию открывает пароход «Ильич».

50 лет назад

26 апреля 1968 года

«Завтра по всей нашей стране проводится комсомольско-молодежный трудовой субботник солидарности под девизом «Мы с вами, героические сверстники Вьетнама».

Чувашский обком ВЛКСМ принял специальное решение об организации этого субботника в республике и призвал комсомольцев и молодежь промышленных предприятий и строек, колхозов и совхозов, учебных заведений и школ принять в нем активное участие.

Перед началом субботника пройдут митинги солидарности с борющимся вьетнамским народом».

40 лет назад

26 апреля 1978 года

В одном из прошлых выпусков «Машины времени» рассказывалось о рыси, попавшей в клетку кроликовода из деревни Аникеево. Спустя месяц «Советская Чувашия» рассказала о дальнейшей судьбе зверя.

«Покупатель (на рысь) нашелся сразу. Это московская центрально-оптовая и заготовительная база «Зоообъединение».<…>Она занимается продажей, отловом диких животных. Наша рысь самолетом отправилась в Москву, где определят ее дальнейший маршрут и судьбу.

По учетным данным, в лесах нашей республики проживает около 50-60 рысей. Они наносят большой вред охотничьему хозяйству истреблением промысловых животных. К тому же в последние годы на мировом рынке цены на шкуры рыси значительно повысились, и на аукционах, как говорится, их буквально вырывают из рук. Поэтому, как сообщил нам представитель «Зоообъединения», рысь, по всей вероятности, поедет в свое путешествие за границу.

А. Федоров,

Член правления Чувашохотрыб общества республики»

30 лет назад

29 апреля 1988 года

Погоня,почти как в кино, произошла в Чебоксарах среди ночи, в 1 час 10 минут.

«…В дежурной части МВД ЧАССР раздался тревожный звонок. Звонил таксист. Взволнованным голосом он сообщил, что находившийся в его машине неизвестный мужчина нанес ножевое ранение другому пассажиру и, завладев такси на ул.Эльменя, скрылся в неизвестном направлении.

<…> Четко действовал, получив сообщение по рации, командир взвода подразделения дорожно-патрульной службы ГАИ Владимир Никифоров. Он тут же рассчитал возможный маршрут движения угонщика и в считанные минуты перекрыл перекресток ул. Гагарина и пр. Ленина. А вскоре в дежурной части услышали его позывные: «Вижу автомашину ГАЗ-24, госзнак 43-12. Преступник профессионально владеет навыками вождения, на сигналы об остановке не реагирует. Продолжаю преследование…» На пересечении пр. Мира и пр. И. Яковлева на помощь Никифорову подоспела мобильная автогруппа ГАИ и уголовного розыска в составе старшего инспектора дорожно-патрульной службы В. Петрова, старшего оперуполномоченного отдела уголовного розыска МВД ЧАССР А. Бочкина и милиционера Ленинского РОВДА. Кузьмина.

Преследуя угонщика, группа Петрова пыталась обойти его, но тот бросил машину резко влево, совершил столкновение с патрульной машиной и на большой скорости ушел в сторону Кугесь…

Обстановка осложнилась. Несколько раз Владимир Никифоров на предельной скорости применял сложные маневры, чтобы остановить угонщика. Безрезультатно. <…>И группа Петрова и Бочкина приняла решение применить оружие. Сначала в ночи раздались предупредительные выстрелы. А через несколько минут машина угонщика оказалась в кювете…

Оперативный дежурный МВД Владимир Федотов, который ни на секунду не отходил от пульта, положил микрофон и посмотрел на часы – 1 час 25 минут. «Операция длилась всего 15 минут, а сколько сил отдали ребята, как рисковали, – подумал Володя о своих товарищах и совсем не по уставным правилам связи сказал в микрофон просто и буднично:– Отбой, ребята, спасибо за службу…»

Задержанный за совершение опасного преступления некий В. Дубков, как и предполагали сотрудники ГАИ, оказался бывшим профессиональным водителем. Прежде работал он в медсанчасти производственного объединения им. Чапаева, откуда был уволен за прогулы. В феврале его лишили водительских прав за управление автотранспортом в нетрезвом состоянии. В последнее время Дубков нигде не работал, пьянствовал. За нанесение тяжких телесных повреждений и угон государственного автотранспорта он привлекается к уголовной ответственности.

К. Хорошун, сотрудник МВД ЧАССР»

Подготовила Ольга Лебедева