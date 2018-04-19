В Чувашии промышленность продолжает расти

Индекс промышленного производства в республике в январе — марте нынешнего года к тому же уровню 2017-го составил 105,2%. В марте по сравнению с февралем производство выросло на 21%, сообщает Чувашстат.

Наиболее заметный прирост — в добыче полезных ископаемых, где индекс составил 118,2%. Тогда как в обрабатывающих производствах — 106%. Впечатляющая динамика в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий — здесь индекс составляет 176,1%. А вот выпуск текстильных изделий упал до уровня почти 77% к соответствующему прошлогоднему периоду.