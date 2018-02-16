В Чебоксарском аэропорту появился новый пассажирский трап

Как сообщает Минтранс Чувашии, продолжается обновление парка аэродромной спецтехники. Очередным приобретением стал новый пассажирский трап. Накануне он поступил в аэропорт. Прицепной трап, оборудованный автоматическим доводчиком, предназначен для безопасной и комфортной посадки/высадки пассажиров с борта самолета.

Оборудование отвечает современным требованиям по надежности и безопасности, подходит для работы практически со всеми типами воздушных судов. Рабочая высота до 4100 мм.

Пассажирский трап изготовлен белорусской фирмой «БелСТАТС».

Наличие дополнительного пассажирского трапа позволит обслуживать два воздушных судна одновременно, что будет актуально в период наплыва рейсов в летний сезон.