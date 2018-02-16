В Чувашии подводят первые итоги отбора общественных пространств для благоустройства

По желанию жителей

В республике подводят первые итоги отбора общественных пространств, которые будут благоустроены в городах Чувашии в этом году по программе «Формирование комфортной городской среды».

Напомним, до 10 февраля жителям предлагалось выбрать территории, которые они больше всего хотят видеть красивыми и уютными. Как сообщил вчера первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашии Максим Иванов, по всей республике проголосовали около 11 тыс. человек. Помимо пяти городов Чувашии с населением свыше 20 тыс. человек, для которых эта процедура является обязательной, к процессу присоединились и жители Мариинского Посада. Наибольшую активность проявили в Алатыре — свое мнение о благоустройстве выразили около 5,5 тыс. человек. В Чебоксарах проголосовали около 2 тыс. человек, в Новочебоксарске — 1,5 тыс., в Шумерле — 1,7 тыс. горожан. В каждом муниципалитете определились свои фавориты на благоустройство, но в некоторых городах голосование еще идет.

В столице Чувашии, например, претендентов на наведение красоты оказалось даже больше, чем предполагалось: вместо шести — десять. В список вошли фанзона на Чебоксарском заливе, Кадетский сквер, Московская набережная (II и III этапы), строительство аллеи по улице Айзмана в Альгешево, благоустройство лесного массива «Дубовая роща», сквер К.В. Иванова (II этап), сквер имени В.И. Чапаева, «Дорисс парк», сквер возле ДК «Салют» и парк по улице Ашмарина в микрорайоне «Южный». Из них в конечном итоге и выберут топ-3 (сделать это придется опять же жителям), на которые выделят средства.

Итоговое рейтинговое голосование пройдет в республике с 16 по 20 марта. А уже в середине мая подрядчики приступят к воплощению проектов в жизнь.