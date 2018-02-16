Чебоксарцы, обслуживавшиеся в почтовом отделении по улице Гражданской, дом 65, сильно обеспокоены его внезапным исчезновением. Стоял себе ветхий домишко с квартирами и почтой на первом этаже, и вдруг — словно ветром сдуло.
Вокруг такие же старые двухэтажки целы, а вместо этой — голый участок, заметенный снегом. И куда теперь идти людям, в какой почтовый офис — непонятно. Никаких объявлений на эту тему в округе не прослеживается, сетуют пожилые клиенты. А молодые уверяют, что даже в местных интернет-изданиях и соцсетях не смогли найти концов.
На запрос «Советской Чувашии» из республиканского Управления федеральной почтовой связи пришло разъяснение, что, пока подбирается помещение для почты, находившейся в снесенном аварийном доме по указанному адресу, клиенты временно обслуживаются в соседнем отделении, расположенном на улице Энтузиастов, дом 23. Там выдаются посылки, бандероли и мелкие пакеты. Прочие почтовые услуги доступны жителям во всех городских отделениях почтовой связи. Почтовики надеются, что в скором времени удастся арендовать помещение вблизи от снесенного дома и исчезнувший офис возродится вновь.
Хотя с арендой в этом микрорайоне непросто. Именно в связи с прекращением договора найма закрылся еще один почтовый офис, находившийся на улице Богдана Хмельницкого, дом 109. Его клиентов начали принимать на центральном почтамте, что на проспекте Ленина.
Почта снимет свободный угол
Чебоксарцы, обслуживавшиеся в почтовом отделении по улице Гражданской, дом 65, сильно обеспокоены его внезапным исчезновением. Стоял себе ветхий домишко с квартирами и почтой на первом этаже, и вдруг — словно ветром сдуло.