Почта снимет свободный угол

Чебоксарцы, обслуживавшиеся в почтовом отделении по улице Гражданской, дом 65, сильно обеспокоены его внезапным исчезновением. Стоял себе ветхий домишко с квартирами и почтой на первом этаже, и вдруг — словно ветром сдуло.

Вокруг такие же старые двухэтажки целы, а вместо этой — голый участок, заметенный снегом. И куда теперь идти людям, в какой почтовый офис — непонятно. Никаких объявлений на эту тему в округе не прослеживается, сетуют пожилые клиенты. А молодые уверяют, что даже в местных интернет-изданиях и соцсетях не смогли найти концов.

На запрос «Советской Чувашии» из республиканского Управления федеральной почтовой связи пришло разъяснение, что, пока подбирается помещение для почты, находившейся в снесенном аварийном доме по указанному адресу, клиенты временно обслуживаются в соседнем отделении, расположенном на улице Энтузиастов, дом 23. Там выдаются посылки, бандероли и мелкие пакеты. Прочие почтовые услуги доступны жителям во всех городских отделениях почтовой связи. Почтовики надеются, что в скором времени удастся арендовать помещение вблизи от снесенного дома и исчезнувший офис возродится вновь.

Хотя с арендой в этом микрорайоне непросто. Именно в связи с прекращением договора найма закрылся еще один почтовый офис, находившийся на улице Богдана Хмельницкого, дом 109. Его клиентов начали принимать на центральном почтамте, что на проспекте Ленина.