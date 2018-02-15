Для технических тылов АПК

Минсельхоз Чувашии и ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш» подписали соглашение о сотрудничестве.

В рамках соглашения «Ростсельмаш» в 2018 году обеспечивает поставки чувашским сельхозтоваропроизводителям комбайнов, универсальных самоходных косилок и тракторов. При этом ООО «КЗ «Ростсельмаш» предоставляет сельскохозяйственным товаропроизводителям республики скидки в размере 15% стоимости сельскохозяйственной техники. В 2017 году хозяйствами республики только комбайнов было приобретено 28 единиц.