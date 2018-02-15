Программа XXII Международного балетного фестиваля в Чебоксарах

Как сообщают в Театре оперы и балета, ежегодный праздник танца пройдет с 12 по 22 апреля.



12 апреля — премьера концертной программы «Петипа-гала», посвященная 200-летию со дня рождения величайшего балетмейстера всех времен и народов, подлинного поэта танца Мариуса Петипа. Художественный руководитель балетной труппы Данил Салимбаев, художественный руководитель театра и дирижер, заслуженный деятель искусств Мордовии Сергей Кисс, директор и главный художник театра, заслуженный художник Чувашии Валентин Федоров готовят красочное действо, в которое войдут самые яркие образцы творческого наследия мастера.

14 апреля балетоманы смогут насладиться прошлогодней премьерой театра – балетом А. Адана «Жизель». Спектакль был посвящен 50-летию балета Чувашии. В главных партиях блеснут самые яркие звезды Большого театра.

17 апреля – гости из Перми. Легендарный театр «Балет Евгения Панфилова», по праву признанный символом современной хореографии, покажет в Чебоксарах одну из своих лучших работ – балет С. Прокофьева «Ромео и Джульетта». Выпущенный в 1996 году, спектакль вот уже более 20 лет собирает аншлаги по всей стране и миру и считается самой неординарной хореографической постановкой шекспировской трагедии. Он – лауреат многих международных фестивалей и конкурсов, номинант Российской национальной театральной премии «Золотая маска» сразу в трех номинациях.

20 апреля в столицу Чувашии прибудет уникальный московский коллектив – Государственный академический Театр Классического Балета Н. Касаткиной и В. Василева. Два одноактных балета И. Стравинского «Весна священная» и «Жар-Птица» – особая страница в культурной летописи не только самого театра, но и всей страны. Виртуозы отечественной хореографической мысли Наталия Касаткина и Владимир Василев были первыми, кто осмелился поставить в России эти эпохальные балеты, пока эмигрант Игорь Стравинский считался запрещенным композитором. Балетмейстеры даже встречались с Игорем Федоровичем во время гастролей Большого театра в США, их версия получила одобрение автора.

22 апреля фестиваль по традиции завершится Гала-концертом, в котором наряду с солистами чувашской сцены блеснут короли и королевы танца со всех уголков мира.

Знаменательно, что в нынешнем году фестиваль открывает двери и для маленьких зрителей. 15 апреля Чувашский государственный театр оперы и балета приглашает мальчишек и девчонок, а также их родителей на балет С. Прокофьева «Золушка», 21 апреля – на балет К. Хачатуряна «Чиполлино». Несмотря на то, что премьеры этих спектаклей состоялись совсем недавно, они уже успели полюбиться публике (причем не только российской).