АККОНД, увенчанный Гран-при

Первые среди лучших

Чебоксарская кондитерская фабрика «АККОНД» — постоянная участница крупнейшей Международной выставки продуктов питания, напитков и сырья для их производства «ПРОДЭКСПО». И каждый год фабрика завоевывает там по нескольку престижных наград. Вот и нынешний год, юбилейный, 75-й со дня образования кондитерской фабрики, начался с триумфальной победы на «ПРОДЭКСПО».

Все представленные «АККОНДом» новинки удостоены главной награды — Гран-при конкурса «Лучший продукт-2018». А вынесено на суд строгого жюри было семь лакомств: мини-рулет «Рулик» из темного бисквита с карамельно-молочной начинкой; вафли «Бравер» — оригинальное сочетание темного вафельного листа и сливочной начинки; конфеты «ШокоБар» из рассыпчатого песочного печенья с нежной молочной карамелью в шоколадно-молочной глазури; конфеты «Ярмила» из мягкой карамели и бисквита в шоколадно-молочной глазури; конфеты «Звездный мишка» — эксклюзивная молочно-сливочная сладость с ореховой начинкой внутри в форме мишек, занимающихся разными видами спорта: теннисом, футболом, хоккеем; трехслойные, тающие во рту конфеты «Дель суфле» и оригинальный десерт «Фараделла» в вафельном корпусе с нежным сливочным кремом в карамели с обсыпкой из арахиса, с глазированным донышком.

Профессионалы из дегустационной комиссии аттестовали продукцию по органолептическим показателям, внешнему оформлению и упаковке. И все пришли к единому мнению — образцы заслуживают наивысшей оценки.

«Вот результат применения современных технологий и системы контроля качества на всех стадиях производства, а также использование в производстве собственных натуральных молочных продуктов, поставляемых с нашей молочно-товарной фермы «АККОНД–МОЛОКО», — гордятся блестящей победой на предприятии, которое с течением времени повышает свою конкурентоспособность и расширяет рынок.

Реклама