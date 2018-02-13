Кадеты разобьют палатки

Несколько дней в лесу в условиях, максимально приближенных к армейским, проведут участники Международного слета кадетских корпусов «Равнение на Победу».

Слет, собравший около 500 юных патриотов из регионов России, а также стран ближнего зарубежья и Китая, стартовал вчера на базе Пермского кадетского корпуса Приволжского федерального округа. Чувашию представляют две делегации: учащиеся чебоксарской кадетской школы № 14, занявшие в прошлом году II место в одном из конкурсных испытаний, а также воспитанники Чувашского кадетского корпуса. К состязаниям ребята серьезно готовились, так что настроены на высокие результаты.

Кадетам предстоит показать свои таланты в творческих лабораториях, проявить отвагу и командный дух на учебно-полевых сборах, включающих марш-бросок на 12,5 км и разбивку палаточного городка. Здесь опытные офицеры проведут занятия по огневой и тактической подготовке, основам службы спасения, пожарному делу, военной топографии, криминалистике. Ребят также ждут интересные экскурсии и встречи. Слет продлится до 20 февраля.