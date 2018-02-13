Чувашия — в группе регионов-лидеров с очень высоким уровнем открытости бюджетных данных

Научно-исследовательский финансовый институт (НИФИ) опубликовал итоги рейтинга субъектов России по уровню открытости бюджетных данных за 2017 год.

Среди регионов ПФО Чувашия занимает 2 место, поднявшись на одну ступеньку по сравнению с 2016 годом. Эта информация опубликована на официальном сайте института.

Среди 85 субъектов страны Чувашия занимает 7 место и входит в группу регионов-лидеров с очень высоким уровнем открытости бюджетных данных. По итогам 2016 года мы занимали в рейтинге 16 позицию.

При этом Чувашия занимает первые места по направлениям «Бюджет для граждан» и «Финансовый контроль». Об этом сообщает Минфин республики.