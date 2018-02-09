10 февраля в Чебоксарах изменится схема движения троллейбусов № 9 и № 14

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Троллейбус № 14 соединит самые отдаленные точки города – улицу Университетскую с проспектом Тракторостроителей.

Благодаря изменениям жители города смогут доехать без пересадок из северо-западного района до новоюжного района, сэкономив время на пересадках и затраты на проезд.

 

Троллейбус маршрута № 9 будет курсировать по направлению «Аэропорт – Агрегатный завод». За счет увеличения единиц транспорта интервалы движения троллейбусов на этих маршрутах увеличены не будут. Об этом сообщает управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации г. Чебоксары.

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