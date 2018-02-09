В Чебоксарах заработал портал по дополнительному образованию

Узнать все о кружках

Кружок керамики, танцы, плавание, хоккей, вокальная студия, детское телевидение и робототехника. Сегодня едва ли не каждый родитель стремится отдать своего ребенка в различные кружки и секции. Выбор большой, но хочется поближе к дому и в удобное время. В Чебоксарах нашли способ помочь родителям. В начале февраля в городе заработал портал «Доступное дополнительное образование». Здесь можно не только получить информацию о кружках в городе, но и записать туда ребенка через Интернет.

Сегодня в базе данных сервиса — более трех тысяч кружков и секций Чебоксар, действующих при школах, детских садах, учреждениях дополнительного образования. Есть также сведения обо всех музыкальных и художественных школах, школах искусств. В процессе наполнения — информация о спортивных секциях города. Рассматривается вопрос включения и частных детских студий. Портал доступен по адресу dop21cheb.ru. Для удобства разработано также мобильное приложение и QR-код для входа со смартфонов.

Искать подходящие секции на портале очень легко, разъясняет Наталия Маслова, заместитель начальника управления образования Чебоксар. Можно сразу вводить направление кружка или студии, а можно просматривать предложения, введя в строке поиска определенную улицу, школу или дом творчества. Система позволяет ставить и другие фильтры — выбирать занятия по возрасту ребенка, графику посещения или стоимости.

Кстати, на портале представлены как платные, так и бесплатные кружки в тех или иных садиках, школах или учреждениях дополнительного образования. Сделав выбор, прямо на сайте можно отправить заявку на электронный адрес учреждения. «Принимающая» сторона обязательно свяжется с заявителем и разъяснит все вопросы по записи в интересующую секцию.

На портале можно получить и другую информацию. Например, узнать, открыт ли прием в определенный кружок или уже завершен, есть ли интересующие вас занятия в соседних школах. В управлении образования подчеркнули, что школьники могут свободно посещать кружки и не в своих школах.

«Портал очень удобен, он экономит наше, родительское, время, — говорит мама семиклассницы гимназии № 5 Елена Гаранина. — Можно из дома или в транспорте выбирать подходящие кружки, узнавать стоимость их посещения, искать бесплатные секции рядом с домом. Раньше, чтобы все это узнать, приходилось расспрашивать знакомых, обзванивать дома творчества или подолгу изучать Интернет».

Ольга Григорьева

Фото с сайта г. Чебоксары

С помощью нового портала можно получить необходимую информацию о трех тысячах действующих в Чебоксарах секций и кружков.

Кстати

В Чебоксарах проживает почти 113 тысяч детей. Из них 35 тысяч ходят в садик, 54 тысячи — школьники. Бесплатные дополнительные занятия посещают более 40 тысяч юных чебоксарцев. В платных кружках и секциях занимаются около 35 тысяч детей.